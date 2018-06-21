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Идет розыск петрозаводчанина, который с марта не выходит на связь
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Идет розыск петрозаводчанина, который с марта не выходит на связь 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Одна из ярких примет — родинка над губой.
Просьбу в помощи мужчины разместил паблик «Поиск людей в Карелии. ПСО „ДОБРОСПАС“»:
Разыскивается пропавший без вести житель Петрозаводска Архангельский Александр Александрович, 1976 года рождения. На связь с родственниками он не выходит с марта 2018 года.
Приметы: на вид 40 лет, нормального телосложения, рост около 180 сантиметров, волосы черные, с левой стороны над губой родинка.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 89990945126 или 715-327.
По материалам: ptzgovorit.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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