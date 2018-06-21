7 отличных средств корейской косметики дешевле 700 рублей

Корейская косметика — бренд, который уже не нуждается ни в «раскрутке», ни в дополнительной рекламе. Конечно, это не волшебный крем Азазелло, способный разом сделать его обладательницу на 10 лет моложе, но, кажется, кое-что магическое в этих косметических средствах есть И, что особенно приятно, многие из них можно приобрести по вполне доступной цене. Мы отобрали самые-самые классные средства корейской косметики, которые можно купить меньше, чем за 700 рублей — убедитесь, насколько они классные. Универсальный гель Aloe 99%

Отличное средство, которое можно использовать в качестве очищающего тоника или увлажняющего крема, его можно смело наносить на кожу лица, тела, рук, на волосы и даже чувствительную кожу вокруг глаз. Более того, этот гель можно использовать даже в качестве средства после бритья и для охлаждения кожи после загара.

Цена: 500 рублейТинт для губ Etude House Dear Darling Water Gel Tint

Этот тинт на водной основе способен заменить не только помаду или блеск для губ, но и румяна. Он не боится воды, прикосновений, поцелуев — не стирается и не смазывается в течение целого дня. Единственный нюанс: наносить на губы или скулы средство надо как можно быстрее, иначе он мгновенно впитается.

Цена: 330 рублейСерия сывороток «Одно решение» One Solution Holika Holika

Каждая из этих ампульных сывороток предназначена для решения определенной косметологической проблемы: в ней можно найти продукты для увлажнения, отбеливания, лифтинга, восстановления и антистрессового ухода. Сыворотки можно наносить перед сном или днем, в качестве базы под макияж. Очень действенное средство!

Цена: 605 рублейТканевая маска After Drinking Mask Sheet

Маска для тех, кто накануне немного не рассчитал свои силы и теперь побаивается смотреть в зеркало. Компоненты, входящие в состав маски, выводят токсины, тонизируют кожу — и помогают привести себя в порядок после вчерашнего.

Цена: 140 рублейПатчи для носогубных складок Mr. Smile Patch

Эта несерьезная с виду маска в виде черных-пречерных усов — отличное средство от мимических морщин вокруг губ, а также подтянуть и увлажнить сухую кожу в области носогубок. Эти гидрогелевые патчи стоит использовать дважды в неделю на полчаса — и удивляться приятным переменам.

Цена: 200 рублейГидрофильное масло Missha Nearskin pH Balancing Cleansing Oil Отличное средство, которое мягко очистит даже самую стойкую косметику: перед мягкой пенкой не устоит ни тональник, ни водостойкая тушь, ни устойчивый тинт. А масла виноградной косточки и ореха макадамии нормализуют ph-баланс и обеспечивают антиоксидантную защиту.

Цена: 690 рублейНочная маска TONY MOLY Panda’s Dream White Sleeping Pack

Ночная маска, не требующая смывания и работающая, пока вы спите — отличная альтернатива ночному крему. Маска «с пандой» отбеливает и увлажняет кожу, в ее входят ниацинамид и арбутин, борющиеся с пост-акне и пигментными пятнами.

Цена: 550 рублей