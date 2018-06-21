Движущаяся шишка на лице у россиянки оказалась червем-празитом 

Странная шишка на лице этой жительницы России оказалась червем-паразитом, который проник под кожу. Врачи пришли пострадавшей на помощь и провели его удаление. В свежем номере авторитетного научного журнала The New England Journal of Medicine опубликована история россиянки, которая заметила небольшое уплотнение чуть выше левого глаза. Изначально женщина не слишком испугалась этому и даже сделала селфи, но последующая фотография убедила ее в том, что уплотнение… сдвинулось. После этого женщина начала делать фотографии регулярно, и они показывали, что шишка упрямо движется по лицу. Через 5 дней она с зоны над левым глазом опустилась к верхней губе. Только после этого женщина всё-таки решилась обратиться к офтальмологу. Оказалось, что россиянка стала жертвой нападения червя-паразита под названием Dirofilaria repens. Эти черви в обычных условиях поражают собак, кошек, лисиц и других диких млекопитающих, как правило, они живут в тканях под кожей. Люди оказываются их случайными жертвами, то есть носителями, куда черви вовсе не хотели попасть. Это связано еще и с тем, что когда данный червь-паразит попадает в организм человека, он не может воспроизвести себя. Черви переносятся с укусами комаров, и о заражениях людей иногда сообщается в определённых районах Европы, Азии и Африки. Россиянка заразилась после того, как она побывала на даче под Москвой, где ее довольно часто кусали комары. Лечение ей проводил доктор Владимир Карташов, профессор медицины Ростовского государственного медицинского университета. Он подчеркнул, что с 1997 года было зафиксировано более 4 000 подобных инфекций в России и на Украине. Червя-паразита успешно удалили в ходе простейшей хирургической операции, и женщина полностью поправилась. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)