Движущаяся шишка на лице у россиянки оказалась червем-празитом 

Странная шишка на лице этой жительницы России оказалась червем-паразитом, который проник под кожу. Врачи пришли пострадавшей на помощь и провели его удаление. В свежем номере авторитетного научного журнала The New England Journal of Medicine опубликована история россиянки, которая заметила небольшое уплотнение чуть выше левого глаза. Изначально женщина не слишком испугалась этому и даже сделала селфи, но последующая фотография убедила ее в том, что уплотнение… сдвинулось. После этого женщина начала делать фотографии регулярно, и они показывали, что шишка упрямо движется по лицу. Через 5 дней она с зоны над левым глазом опустилась к верхней губе. Только после этого женщина всё-таки решилась обратиться к офтальмологу. Оказалось, что россиянка стала жертвой нападения червя-паразита под названием Dirofilaria repens. Эти черви в обычных условиях поражают собак, кошек, лисиц и других диких млекопитающих, как правило, они живут в тканях под кожей. Люди оказываются их случайными жертвами, то есть носителями, куда черви вовсе не хотели попасть. Это связано еще и с тем, что когда данный червь-паразит попадает в организм человека, он не может воспроизвести себя. Черви переносятся с укусами комаров, и о заражениях людей иногда сообщается в определённых районах Европы, Азии и Африки. Россиянка заразилась после того, как она побывала на даче под Москвой, где ее довольно часто кусали комары. Лечение ей проводил доктор Владимир Карташов , профессор медицины Ростовского государственного медицинского университета. Он подчеркнул, что с 1997 года было зафиксировано более 4 000 подобных инфекций в России и на Украине. Червя-паразита успешно удалили в ходе простейшей хирургической операции, и женщина полностью поправилась.