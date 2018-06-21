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Ева Лонгория стала лицом средств по уходу за кожей лица Revitalift Филлер
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Ева Лонгория стала лицом средств по уходу за кожей лица Revitalift Филлер 

Журнал ОК! 30 минут назад
Ещё в 2005 году L'Oréal Paris предложил Еве Лонгории присоединиться к своей команде и стать одной из посланниц красоты. Актриса согласилась, потому что считает, что L'Oréal Paris — это одна из немногих компаний, действительно разделяющих её ценности. Сегодня стало известно, что Ева, которая на днях родила первенца, стала лицом линии средств Revitalift Филлер — гаммы, насыщенной ультраконцентрированной гиалуроновой кислотой.
Фотография: Архив пресс-службы Ева Лонгория
Revitalift Филлер — доступная и безопасная альтернатива инъекциям гиалуроновой кислоты, в состав линии входят:
1. Дневной уход Revitalift Филлер против морщин, разглаживающий морщины и стимулирующий клеточное обновление, благодаря укрепляющему растительному экстракту Fybroxyl, который восполняет потерянный объём.
2. Ночной уход Revitalift Филлер против морщин, который стимулирует процессы регенерации на клеточном уровне, ускоряет выработку коллагена и повышает эластичность и упругость кожи.
3. Сыворотка Revitalift Филлер для лица, проникая в глубокие слои кожи, высокая концентрация гиалурона, заполняет пространство внутри, выталкивая морщины, запускает восстановление структуры кожи и восполняет потерянный объем.
4. Крем Revitalift Филлер для области вокруг глаз сокращает мешки под глазами и выравнивает рельеф слезных впадин (носослезных борозд), а также подтягивает контур верхнего века.
5. Гиалуро-маска для лица Revitalift Филлер с обогащенными фрагментированной гиалуроновой кислотой сферами, которые тают на коже, восстанавливает объем и упругость, заполняет морщинки и разглаживает кожу.
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