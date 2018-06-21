Банки без обманки: 10 средств недели от Ксении Вагнер

Крем для тела с эффектом «безпленочного» увлажнения, тушь-многостаночница, которая подойдет и для офиса, и для вечеринки, и на каждый день, освежающий спрей с водой из природного источника Реотье и другие средства, проверенные креативным директором BeautyHack Ксенией Вагнер за первый месяц декрета.

Крем для тела Skin Nourishing Body Cream, Elemis

Этот английский spa-бренд я люблю еще с аллюровских времен (а Виктория Бекхэм и того дольше — все или почти все свои беременности она пользовалась их банками от растяжек). Как настоящий британец, Elemis говорит негромко, но с достоинством. За простой упаковкой — бьютиголический восторг: консистенция, запах, а главное эффект — все погружает в дзен (неслучайно у бренда 155 (!) спа только на круизных лайнерах). На сайте марки пишут, что 94% попробовавших этот крем отметили интенсивное увлажнение и разглаживающий эффект. Не знаю, кто все эти люди, но я с ними. Конкретно у меня такой эффект держится два дня (я моюсь!:)). Это тот случай, когда платишь именно за формулу — качественное и глубокое увлажненное без пленки и жирности. Такое «безпленочное» увлажнение особенно важно на море, при частых перелетах или если кожа в принципе склонна к сухости. А еще марка не тестирует средства на животных и в составах нет ингредиентов животного происхождения.

Цена: 2490 рублей Тоник Perfect Toner, 3Lab

Как пела Кайли Миноуг, это любовь с первого… не вздоха, но нюха — пахнет тоник непередаваемо прекрасно. Непередаваемо — потому что это и не цветы, и не фрукты, и не бабушкина аптечка, и не химия. А что-то особенное и очень вкусное (этот же запах и у многих других средств марки, которая входит в мой топ-10 любимых). Тоник не стягивает, не вызывает красноты и не оставляет пленки — хорошо для тех, кто любит легкие, «водянистые» формулы. Освежающий эффект — на 10 из 10, увлажнение тоже, после тонизации с ватным диском лично у меня — румянец гимназистки, а настроение выпускницы. В составе экстракт женьшеня, комплекс антиоксидантов и загадочные иммуномодуляторы, что бы они не значили. Модуляторы или нет, но, как и с элемисом, все — от отдушек до ощущений на коже после применения — подтверждает, что дорого уплОчено не зря.

Цена: 5815 рублей Маска Bamboo Shot Mask, Erborian

Я не лютая «эрборианка», многих средств марки просто не знаю, а из тех, что пробовала, далеко не все вызвали у меня восторг (хотя и откровенных провалов не было). Но конкретно эта тканевая маска — радость по трем причинам. Первое — она НЕбольшая, т.е не свисает с лица мокрыми лоскутками, которые все время хочется куда-то пристроить. Второе — она дает увлажнение «золотой середины»: чувствуешь влагу и свежесть, но без эффекта литра впитавшейся воды или сильной липкости, как после многих корейских масок. Ну и третье — у нее очень летний запах, для меня не бамбучный, а сладко-огурцовый. Определила Ее в отпускные компаньонки — и неплохо увлажнит после солнца, и места в чемодане много не займет (про то, как правильно использовать тканевые маски, мы писали здесь).

Цена: 650 рублей

Крем для век Hydraskin, Darphin

Моя one love для век — крем с авокадо Kiehl’s, но этот малыш хорош именно летом, когда хочется легкости (Kiehl’s в жару может быть тяжеловат): консистенция легкая, но не водянистая, увлажнение ощутимое, но без утяжеления, нет пленки и липкости. Советую, если любите легкие формулы, компактные тюбики с дозатором (не надо лезть пальцем) и марки с растительными экстрактами и эфирными маслами (Darphin в этом спец).

Цена: 1499 рублей

Спрей Aqua Reotier, L’Occitane

В новой ультраувлажняющей линейке любимого локси вода не какая-нибудь, а из природного источника Реотье: считается, что она обогащена кальцием, который укрепляет кожный барьер и поддерживает естественный водный баланс. Проверить эту сентенцию из пресс-релиза я пока не успела, основные банки из линии еще не пробовала, но спрей, как всегда, прекрасен (у марки есть такие брызгалки в разных линиях). Во-первых, он невеличка, влезет в любую сумку, даже средних размеров клатч (ну вдруг, вас ждет вечеринка, где «танцуют все!»). Плюс у него такое мелкое распыление, что можно брызгаться прямо поверх макияжа — ничего не потечет. Во-вторых, он правда освежает и увлажняет, и ни одну секунду, а еще некоторое время после нанесения. А в-третьих, он пахнет водопадами!

Цена: 1090 рублей Увлажняющий крем для лица Oligo Protect SPF 30, Anne Semonin

К маркам, основанным косметологами, у меня всегда особая нежность, а к маркам французским и с долгой историей — нежность, переходящая в страсть. Anne Semonin — один из таких брендов-соблазнителей, родился в 1985 у мамы-косметолога Анн Семонин, ворожившей еще над лицами Грейс Келли и Катрин Денев . У Анн было собственное «ателье красоты» в Париже, куда богатые и знаменитые приходили за косметикой «haute couture» –средствами, подобранными по персональному рецепту. Этот принцип индивидуального подхода (на сайте можно заполнить анкету и через 48 часов получить свой личный «рецеп») в марке чтят до сих пор — и богатые/знаменитые до сих пор ее фанаты (когда я работала в Tatler — лет 10 назад — на AS «сидела» каждая вторая Рублевская жрица, потом марка куда-то исчезла и вот недавно (ура!) ей снова стали заниматься на российском рынке). Помимо растительных компонентов и эфирных масел, госпожа Семонин уважала олигоэлементы — вещества, стимулирующие синтез коллагена и эластина (ох уж эта неразлучная парочка полицейских на страже нашей молодости). Не знаю, что именно в формуле моего «семонинца» делает его таким нежным и заботливым, но лицу с ним хорошо, как мало с кем из солнцезащитников бывало до него (о том, как правильно подобрать солнцезащитное средство, мы писали здесь). Конечно же, как и всякий SPF, на лице он ощущается. И, конечно же, к вечеру его и хочется, и надобно смывать. Но при этом он не ложится белой маской, не оставляет разводов, не «подсыхает» на коже в течение дня, как некоторые санскрины, не скатывается и легко ложится на другой уход (в моем случае не на крем, но на сыворотку). По консистенции он насыщенный и эффект дает скорее «укутывающий», понравится тем, кто любит питательные кремы и блеск «напитанности» (если любите легкие формулы типа молочка — не тратьтесь, любви не будет). А кожа после нанесения — как Зосина пяточка (кто лобзал младенчески пятки, тот поймет).

Цена: 6650 рублей

Тушь Haute&Naughty Lash, M. A. C Посмотрите на нее в одном из прошлых #банкибезобманки_видеоблиц, и вы все поймете, а если смотреть лень, просто знайте, что это отличная многостаночница: один слой — на пробежку, два — в офис, три — на вечеринку. Ключевое слово — вариативность. Ну и черный-черный цвет — как и всегда в случае с M. A. C тут все «жирно» и «конкретно», в лучших смыслах этих слов.

Цена: 1690 рублей Скраб Gommage Au Sucre Relaxant, Payot

Если вы еще ничего не пробовали от этой скромной, но обаятельнейшей марки, — дерзайте. У меня было банок 10 в разных категориях (умывалки, дезодорант, кремы, средства для тела): половина были прямо восторг, а остальные просто хорошие. Кстати, как и Anne Semonin, эта марка французская — и тоже основана врачом, да ещё и почти что нашей соотечественницей, Надей Пайо, которая родилась в Одессе. Прежде чем в 1925 запустить бренд в Париже (почти 100 лет истории — не шутка!), Надя пожила в Лозанне, Буэнос-Айресе и Нью-Йорке, закончила медицинский институт, поработала в больницах и диспансерах, побывала в салонах бьюти-звезд того времени, Элизабет Арден и Хелены Рубинштейн, в общем, была как следует «подкована». Этот медицинский «бэкграунд» и сегодня ощущается: средства больше про результат, чем про упаковку и рекламу, но при этом совсем не скучные, как многие «аптечные» банки: запахи, текстуры, консистенция средств вкуснейшие. Этот скраб похож на сахар, перемешанный с фруктовым соком, ну или на слегка подтаявший сорбет. Очищающие гранулы крупные, поэтому это не «легонькая щекотка», а честное хрустящее скрабирование для любителей, так сказать, конкретики. Но кожа после не красная, и ощущения сильной сухости, как после многих скарбов, нет. И гладкость приятная, без скрипа, который, как мы знаем (знаем же?) вреден. Ну и запах — отдельное брависсимо. Та самая цветочная свежесть, которая возможна, когда бутоны только-только распускаются;

Цена: 2150 рублей

Одеколон Jasmin Sambac&Marigold, Jo Malone London

За всю свою бьюти-жизнь я попробовала не меньше 20 «джомалонцев», и ни один — НИ ОДИН! — меня не разочаровал. Но это…это…это…*восторженно замирает и бешено вращает носом* …это не просто не разочарование, это жасминовый экстаз. Это жасмин в цвету, весь белый и сладкий, как тысячи кусочков рафинада, и не поутру в росе, с еще холодными после ночи лепестками, а на закате, весь в красных солнечных лучах, душным, пряным, залитым теплом и счастьем летним вечером… Выдохнула! И пошла гулять с командой вагнерят.

Цена: 6100 рублей за 50 мл