Сухой закон: самые надежные дезодоранты, которые не подведут

Самый необычный: Medicated Deodorant Cream, Quick Beauty

Medicated Deodorant Cream, Quick Beauty, цена: 2 125 руб. Этот дезодорант сразу подкупает необычным форматом: ни одна марка еще не додумалась создать подобное средство в виде крема, упакованного в стеклянную баночку так же, как и классический крем для лица. По текстуре средство напоминает воск, который при соприкосновении с кожей быстро тает и оставляет на ней тонкий пудровый слой. Японская марка Quick Beauty обещает, что дезодорант избавит от пота на целую неделю, так как блокирует размножение бактерий, вызывающих неприятный запах.

Самый бюджетный: «Эффект чистоты», Garnier

«Эффект Чистоты», Garnier, цена: 200 руб. Антиперспирант — настоящий борец с потом и запахом. Входящее в состав масло чайного дерева нейтрализует рост патогенной флоры, которая и становится причиной неприятного запаха, а минерал перлит абсорбирует влагу. При этом дезодорант не блокирует потовые железы, а позволяет коже дышать.

Самый водостойкий: «Лаосский лотос», Yves Rocher

«Лаосский лотос», Yves Rocher, цена: 250 руб. Этому шариковому дезодоранту нужно дать немного времени, чтобы он подсох на коже. Зато когда он полностью просохнет, то начнет работать в полную силу, которую не сломит даже плавание в бассейне или море. Бонусом к эффективному действию станет ненавязчивый цветочный аромат. Самый эффективный: гель-антиперспирант длительного действия Algel

Гель-антиперспирант Algel, цена: 300 руб. Гель-антиперспирант аптечной марки Algel станет настоящим спасением для людей с сильным потоотделением. Использовать его можно не только в области подмышек, но и на ладонях и ступнях (то есть в местах наибольшей активности сальных желез).

Самый деликатный: Klorane

Шариковый дезодорант Klorane, цена: 500 руб. Идеален для чувствительной кожи благодаря своей сверхмягкой формуле с экстрактом белого алтея. Дезодорант не оставляет белых следов и нейтрализует неприятный запах пота.

Самый натуральный: LIBREDERM

Дезодорант LIBREDERM, цена: 300 руб. В основе бьюти-средства — алюмо-калиевые квасцы, которые являются мощным природным абсорбентом (впитывают влагу, мешая распространению бактерий). Дезодорант не нарушает работу потовых желез и на 100% состоит из натуральных ингредиентов. Самый охлаждающий: Harmony Spa, Ciel

Дезодорант Harmony Spa, Ciel, цена: 280 руб. Шариковый дезодорант с ароматом свежести отлично справляется с запахом пота за счет содержания экстракта растения коньяк маннан (он превосходно удерживает влагу). Дезодорант действует 48 часов, при этом мягко ухаживает за кожей и не раздражает ее.

Самый многозадачный: ACADEMIE

Дезодорант ACADEMIE, цена: 2 038 руб. Отличное средство для тех, кто любит многофункциональные бьюти-средства. Дезодорант от ACADEMIE не только справляется с запахом пота, но и замедляет рост волос в области подмышек. Использовать средство можно сразу после депиляции: дезодорант успокоит раздраженную кожу и устранит ее сухость.

Самый долгоиграющий: «Антистресс», Vichy

Дезодорант «Антистресс», Vichy, цена: 965 руб. Дезодорант «Антистресс» эффективно справляется с неприятным запахом на 72 часа, а в моменты стресса (а значит, активного потоотделения) активизируется и защищает еще эффективнее. При этом у продукта очень мягкая формула без спирта и парабенов, которая подходит даже самой чувствительной коже.

Самый приятный: Any Beauty Deodorant Perfume Spray Cotton Powder, VPROVE

Any Beauty Deodorant Perfume Spray Cotton Powder, VPROVE, цена: 490 руб. Дезодорант идеально справляется с потом и неприятным запахом в течение дня, не сушит и не раздражает кожу. После нанесения оставляет после себя нежный и ненавязчивый пудровый аромат. Самый нежный: Deo Pure, BIOTHERM

Дезодорант-стик Deo Pure​ Biotherm в «РИВ ГОШ», цена: от 1 601 руб. Дезодорант-стик обла­дает особо мягкой, нежной и сухой форму­лой, а аппликатор не оставляет ощу­щения липкости на коже. Дезо­дорант не содержит спирта и может использоваться даже для чувствите­льной кожи и после эпиляции. Больше информации об ароматах и дезодорантах:

Как пользоваться духами, чтобы окружающие вас не прокляли Почему ваш дезодорант не работает Самые чувственные ноты в парфюмерии