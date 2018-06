Джентльменский набор: как помочь своему мужчине собрать косметичку 

Если ты кликнула на этот заголовок, чтобы насладиться подборкой горячих парней со стрелками до висков и матовой помадой, то лучше бросай чтение и открывай «рекомендованное» в Instagram. Сегодня мы поговорим о повседневном мужском макияже и о том, как помочь парню выбрать его первый консилер.

Что может лежать в мужской косметичке? Главное оружие — это консилер. При этом их хорошо бы иметь сразу два: плотный и водостойкий для мелких воспалений, более жидкий — под глаза. Последний не должен содержать пудры и фиксироваться на лице, чтобы его можно было в любой момент подправить.

Тональное средство тоже может пригодиться, но выбирать лучше самое легкое и невесомое. О модном «сиянии изнутри» лучше забыть, но и полностью матовый финиш тоже не подойдет. Обратить свое внимание стоит на профессиональные продукты: легкие тона в стиках, текстуры вроде face and body и bb-кремы. Последние еще и обеспечат защиту от ультрафиолета. Но самое важное — тон должен очень деликатно и незаметно сходить с лица, не забиваясь в мимические морщины. Выбранное средство должно идеально подходить под цвет кожи. В идеале прикупить сразу два оттенка и смешивать их, ведь мало кто из нас «зимой и летом одним цветом». Важно, чтобы тон легко растушевывался — никаких границ не должно быть видно. К тому же идеальное попадание в тон кожи позволяет чесать нос, класть руку под щеку и спать на клавиатуре без вреда для имиджа. Лучший инструмент для нанесения тона — спонж. Руками с непривычки трудно распределять средство равномерно, а кистью легко положить лишнего. Самое классное свойство спонжа — способность впитывать излишки средства, и это делает его оптимальным инструментом для новичка. Пусть упаковка тона закончится на пару недель раньше, зато первый опыт точно будет положительным. Гель для бровей. Не каждый силен духом настолько, чтобы регулярно посещать бровиста (хотя оно того стоит). Но уж расчесать волоски прозрачным гелем-то вполне можно без ущерба уверенности в себе. Главное — выбрать удобную щеточку и не забывать снимать излишки средства перед нанесением. Слишком аккуратной укладки тоже лучше избегать, не растут во все четыре стороны сразу — уже успех. Бальзам для губ, в идеале — в паре со скрабом. Никакого масляного блеска, выбираем укутывающую восковую текстуру. Не забывай, это не помада, а средство защиты! Хороший бальзам и кутикулу в порядок приведет, и сухие локти. Достаточно полезная вещь, чтобы всегда иметь при себе. Матирующие салфетки на лето. Не излишество, а отличная вещь: хочешь — промокнул лоб после трудного совещания, захотел — соорудил самокрутку на зависть коллегам. Да и номер телефона на такой салфетке писать намного удобнее.

Nars Velvet Matte Foundation Stick, Mac Face&Body Foundation, Laura Mercier Tinted Moistrize, Dior Backstage Face&Body Foundation, NYX Gotcha Covered Total Waterproof Concealer, Make Up For Ever Full Cover Extreme Camouflage Cream, Becca Ultimate Coverage Concealer Cream, H&M Makeup Sponge, Naumov Lip Balm, Shiseido Sun Protection Lip Treatment, Vivienne Sabo Fixateir Transparent, Sephora Oil Blotting Paper.