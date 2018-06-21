Ещё
5 ошибок при выборе нижнего белья
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 ошибок при выборе нижнего белья 

Умная 1 минуту назад
Фото: depositphotos
Мы все знаем, что ношение одной пары трусов два дня подряд — это плохая идея. Но существует множество других ошибок, которые вполне вероятны, когда речь заходит о нижнем белье.

1. Стринги — не лучшая идея

Как минимум, на повседневной основе. Стринги — это весьма сексуальное белье, но подумайте — откуда и куда соскальзывает та самая тонкая «ниточка», когда вы присаживаетесь в стрингах? Именно на этом небольшом кусочке ткани с одной части тела может переноситься кишечная палочка. Вполне безвредная, если она находится там, где должна размножаться и расти (скажем прямо, в анусе), но способная привести к неприятным последствиям при попадании во влагалище. Чтобы избежать такой ситуации, постарайтесь не спать в стрингах и чередуйте их с «полноразмерными» трусами.

2. Выбирайте натуральные ткани

Да, «сексуальное белье» обычно представляется чем-то состоящим из сплошных кружев, но постарайтесь приберечь их для особых случаев. Для ежедневного ношения лучше подойдет простая хлопковая модель, в которой кожа не будет преть, а значит — не будет создавать болезнетворную среду.

3. Меняйте трусы после занятий спортом

Если запасной пары белья еще нет в вашем списке того, что нужно взять с собой в зал — добавьте ее туда. Бактерии наиболее активно размножаются в теплой, влажной и темной среде. И белье, пропитанное потом, идеально подходит под это описание.

4. Стирайте трусы отдельно от остальной одежды и с гипоаллергенными средствами

Вагина и влагалище — очень нежные и чувствительные части тела. И пускай любимый порошок придает аромат горных вершин вашим платьям и рубашкам, эти же ароматизаторы могут вызвать раздражение и аллергию чувствительной кожи.

5. Выбирайте белье по размеру

Если трусы оставляют красные следы на коже, это не только неприятно и больно, но и подвергает вас риску инфекций и раздражений. Это приводит к созданию все той же, идеальной для развития бактерий среды.
Умная: последние новости
Борьба с целлюлитом: почему в этом нет смысла Как с возрастом меняется запах тела женщины Кислоты для кожи: что про них нужно знать
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я ей нужен был только ради денег»24
Женские недостатки, от которых мужчины без ума8
Американские звезды, которые обожают Россию11
Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать72
Меган Маркл ждет близнецов35
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:44
Дуа Липа вышла в свет без белья
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы — гений
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение