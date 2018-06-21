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Нефрит и розовый кварц: как миллениалы вернули в бьюти-индустрию тренд на использование минералов
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Нефрит и розовый кварц: как миллениалы вернули в бьюти-индустрию тренд на использование минералов 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Джейд роллеры
Пожалуй, самые оправданные бьюти-гаджеты (как с точки зрения полезных качеств, так и со стороны фотогеничности), которые снова были выпущены на рынок красоты — это нефритовые роллеры (или джейд роллеры). Идея не нова — еще тысячелетия назад китайские женщины использовали нефритовые роллеры в качестве своего ежедневного ухода за лицом.
Бьюти-инструмент состоит из двух роллеров разных размеров: один большой, который используется на всем лице и шее и один маленький, предназначенный для зоны вокруг глаз. Суть этого приспособления заключается в том, что с помощью массажных движений, совершаемых этим роллером как утром, так и вечером, мы улучшаем кровообращение и тонус кожи, а заодно убираем отечность. Кроме того, этот инструмент помогает крему лучше впитаться в кожу лица, тем самым увеличивая его эффективность.
Розовый кварц
Если предыдущий бьюти-инструмент непосредственно влиял на внешнюю красоту, то здесь речь пойдет о влиянии на внутреннее состояние. Розовый кварц еще с древних времен считался минералом, который обладает огромным количеством положительных свойств. Сегодня многие звезды выделяют именно розовый кварц среди других минералов и кристаллов. Как они утверждают, этот минерал может заряжать позитивной энергией, положительно влиять на романтические отношения (даже так), а также защищать от старения. Вот тут-то все споры и сомнения вылезают наружу.
Но приведем вам примеры тех звезд, которые не представляют своей жизни без розового кварца. Миранда Керр говорит о том, что всегда «заряжает» свою линию косметики этим минералом. Ким Кардашьян после того, как комната ее отеля была ограблена, разложила по своему дому розовый кварц, чтобы очистить его от негативной энергии, а Белла Хадид публикует коллекцию своих кристаллов в «Инстаграме» и верит, что они заряжаются энергией луны. Верить или нет, решать, конечно вам, но, как говорится, тренд на лицо, да и в качестве украшения интервьера розовый кварц точно будет смотреться хорошо.
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