Нефрит и розовый кварц: как миллениалы вернули в бьюти-индустрию тренд на использование минералов

Джейд роллеры

Пожалуй, самые оправданные бьюти-гаджеты (как с точки зрения полезных качеств, так и со стороны фотогеничности), которые снова были выпущены на рынок красоты — это нефритовые роллеры (или джейд роллеры). Идея не нова — еще тысячелетия назад китайские женщины использовали нефритовые роллеры в качестве своего ежедневного ухода за лицом.

Бьюти-инструмент состоит из двух роллеров разных размеров: один большой, который используется на всем лице и шее и один маленький, предназначенный для зоны вокруг глаз. Суть этого приспособления заключается в том, что с помощью массажных движений, совершаемых этим роллером как утром, так и вечером, мы улучшаем кровообращение и тонус кожи, а заодно убираем отечность. Кроме того, этот инструмент помогает крему лучше впитаться в кожу лица, тем самым увеличивая его эффективность.

Розовый кварц

Если предыдущий бьюти-инструмент непосредственно влиял на внешнюю красоту, то здесь речь пойдет о влиянии на внутреннее состояние. Розовый кварц еще с древних времен считался минералом, который обладает огромным количеством положительных свойств. Сегодня многие звезды выделяют именно розовый кварц среди других минералов и кристаллов. Как они утверждают, этот минерал может заряжать позитивной энергией, положительно влиять на романтические отношения (даже так), а также защищать от старения. Вот тут-то все споры и сомнения вылезают наружу.