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Анна Седокова взбудоражила поклонников
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Анна Седокова взбудоражила поклонников 

Рамблер 1 час назад
Фото: @annasedokova
Певица вызвала настоящий переполох в стане своих фанатов.
Анна Седокова шокировала подписчиков, опубликовав пикантное фото на своей странице в Instagram. Певица в ультракоротких шортах расслаблено устроилась в кресле, вытянув ноги.
"Мне кажется, все в этой жизни максимально зависит от тебя и если ты чего-то не делаешь, тебе просто этого не достаточно хочется,
— обратилась Анна к поклонникам.
@annasedokova
Подписчики не смогли пропустить такой шикарный кадр, однако обсуждать принялись не слова артистки, а ее фигуру.
Напомним, что Анна родила троих детей и при этом отлично выглядит. Больше всего внимания привлек живот Анны с хорошо прорисованными мышцами пресса.
"Ничего себе пресс!"
"Здорово что есть куча приложений где легко можно нарисовать пресс"
"Божечки, Аня, какая вы потрясающая! Все очень гармонично! Фигура"
"Откуда этот пресс взялся?!?!)))"
"Пластический хирург"
"Да видно, что операция это) после второго тоже себе сделаю) она все равно молодец, после родов кожа сильно растягивается"
Женский форум
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