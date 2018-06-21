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Воду источника Реотье предложили использовать для ухода за лицом
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Воду источника Реотье предложили использовать для ухода за лицом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Французский косметический бренд L'Occitane представил новую косметическую линию Аква Реотье для ухода за кожей лица в жаркую летнюю погоду. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель бренда в четверг, 21 июня.
В линию вошли очищающий гель и ультраувлажняющие средства (гель, крем, спрей и эссенция) для лица на основе минеральной воды из природного источника Реотье (Réotier). Вода источника обогащена минералами, в том числе кальцием, концентрация которого до десяти раз выше, чем в обычной французской термальной воде.
Особенность ультраувлажняющего геля — его особая легкая текстура с множеством пузырьков воздуха, благодаря которым он быстро впитывается. Также в состав средств входят глицерин, удерживающий влагу на поверхности кожи, и гилауроновая кислота, сохраняющая увлажненными глубокие слои кожи.
Косметическая компания L'Occitane основана Оливье Боссаном (Olivier Baussan) в Провансе (Франция) в 1976 году. Выпускает средства по уходу за кожей лица и тела, уходу за волосами, а также парфюмерию и ароматические средства для дома (саше, свечи, диффузоры). В состав средств входят натуральные компоненты. В 2006 году компания основала благотворительный фонд для помощи людям с нарушениями зрения, а также с целью экономической эмансипации женщин из Буркина-Фасо.
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