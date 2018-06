Косметичка звезды: любимые средства актрисы Алены Чеховой

Сегодня, 21 июня, на российские киноэкраны вышел фильм «Прощаться не будем», в котором Алена Чеховы исполнила одну из ключевых ролей. В честь этого 30-летняя актриса рассказала нам все секреты своей молодости и красоты, а также назвала средства, которым всегда найдется место в её косметичке.

О маст хэвах в косметичке

В обычной жизни я совсем не крашусь, поскольку природа наградила меня яркими чертами лица. Но как и у любой девушки, у меня есть секреты, подчеркивающие мою естественность: для этого мне нужно лишь выровнять тон лица, выделить реснички и уложить мои широкие и очень непослушные брови.

Лучшим тональным средством, которое также является и уходом для кожи, я считаю Oxygenetix (использую самый светлый тон). Это уникальное средство в буквальном смысле помогает коже дышать. Состав и свойства данного продукта позволяют не только создать великолепный макияж, но и ускорить регенерацию тканей, а также помогают коже вырабатывать коллаген. Я познакомилась с этим средством в Лос-Анжелесе, но не расстаюсь с ним и в России.

Ещё одним средством must have для меня является тушь Be Long Mascara 01 от CLARINS. Её тонкая щеточка заботливо прокрашивает каждую ресничку — даже не нужно расчесывать или завивать их. Взгляд становиться более выразительным.

И ещё: я не могу без Double Fix’ Mascara (тоже CLARINS), которая фиксирует мои густые (как я часто шучу, «брежневские») брови.

В косметичке:

Тональное средство Oxygenetix

Тушь Be Long Mascara 01, CLARINS

Туш для бровей Double Fix’ Mascara, CLARINS

О любимом уходе

К любимым продуктам ухода относятся в первую очередь кремы Kenzoki, магически завораживающие меня своим ароматом и дарящие мне кожу, подобную шелку. Для лица очень люблю Belle De Jour Fluide Fantastique и сыворотку LA Prairie — Ice Crystal Serum Cellulaire Susse, увлажняющую кожу на очень глубоких уровнях. Для рук отдаю предпочтение также Kenzoki — Baum’s A Mains Sensuelles, — потому что этот крем делает ручки бархатными.

Наиболее проблемной зоной для меня являются волосы: они часто путаются и ломаются. Для волос я использую разные продукты, но никогда не расстаюсь с маслом Lebel sleek — оно отлично питает волосы, не отягощая их. Одним из моих любимых продуктов является интенсивная восстанавливающая маска от NOUNOU, предназначенная для сухих или химически поврежденных волос после мелирования, обесцвечивания, перманентной завивки или выпрямления. Она содержит экстракт томата сорта Фьяскетто из Торре Гуачето. Формула, насыщенная углеводами и протеинами, обладает мощной питающей способностью и антиоксидантным действием благодаря витамину С. Экстракт, полученный из мякоти томата, имеет высокие питательные свойства.

В косметичке:

Крем Kenzoki

Крем Kenzoki

Ice Crystal Serum, LA Prairie

Масло для волос, Lebel

Восстанавливающая маска, NOUNOU

О любимых бьюти-процедурах

Раз в два месяца я наведываюсь к косметологу или в spa, чтобы сделать альгинатные маски для лица. Обычно я отдаю предпочтение водорослевым маскам разных марок или линейке от Academie. Дома же частенько применяю корейские тканевые маски (например, Argan и Shea Butter от Nature Republic).

Одним из моих последних бьюти-открытий стала процедура Rejuvapen, которая активно применяется в США для борьбы с акне, пигментацией, глубоким закупориванием пор, а также стимулирует обновление кожных покровов и выработку коллагена (эту процедуру разрешено проводить с 18 лет). Пару лет назад я столкнулась с глубоким закупориванием пор и высыпанием на коже, никакие чистки и пилинги (а их я использую особенно аккуратно, поскольку у меня очень тонкая и светлая кожа) не могли мне помочь. Американский врач посоветовал попробовать данную процедуру, которая заключается в том, что по лицу проводят специальным аппаратом с микроиголочками. Они повреждают кожный покров, делая микроразрывы, которые после процедуры заживают сами собой, тем самым обновляя и выравнивая поверхностные слои. Людям с тонкой кожей, как у меня, советую делать на очень слабом режиме, но две процедуры с промежутком два-три месяца должны устранить вашу проблему.

Для тела же я предпочитаю водорослевые обертывания, которые, на мой взгляд (обогащая наш организм в том числе йодом) являются незаменимым помощником и в борьбе с насущной проблемой многих жителей больших городов — с увеличением щитовидной железы.

Я сторонник естественной красоты и невмешательства во внешность, поэтому все мои секреты красоты запускают и стимулируют наш организм на самостоятельную работу.

Тканевая маска Shea Butter, Nature Republic

Альгинатная маска для лица