Свотчи: 9 отличных бронзеров на лето

Сияющие и матовые оттенки, медовые и бронзовые тона, средства с шелковистой пудровой текстурой и с формулой флюида, которые не сделают на коже рыжее пятно, а подчеркнут легкий оттенок загара (или создадут его на лице) — редакция выбрала лучшие средства этого лета. Румяна и бронзирующая пудра «Книга солнца. Глава 2» Book Of Sun Blush Bronzer Duette «Chapter 2», Smith&Cult Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

У меня достаточно смуглая кожа, и бронзирующие средства — постоянные гости моей косметички. На летний период искала универсальное средство, которое подчеркнет цвет кожи, придаст лицу отдохнувший вид и не сделает кожу матовой. Бронзирующая пудра из палетки — именно такая. Наношу на скулы, чтобы придать лицу эффект загара, корректирую овал. После отпуска использую как пудру (но для девушек со светлой кожей этот вариант не подойдет). Зато дамы с фарфоровой кожей смогут сделать лицо более загорелым без ненужной «рыжины». И в складке века темно-песочный оттенок выглядит отлично: глаза становятся более выразительными (особенно если добавить к макияжу тушь этого же бренда — свотч можно посмотреть здесь). Цена: 3 960 руб. Флюид для сияния кожи Fluid Sheer, 03, Giorgio Armani Тестировала редактор BeauthyHack Дарья Сизова

У меня очень светлая кожа, и с бронзирующими средствами я на «вы» — мне никогда не удавалось добиться легкого загорелого оттенка (получалась скорее рыжина и сплошное разочарование). С этим флюидом все иначе — он работает как тональная основа для загорелых девушек. Но я наношу его точечно на выступающие части лица (скулы и верхнюю часть лба — туда, где обычно ложатся «поцелуи солнышка»). Средство дает деликатный бронзирующий эффект и мягкое сияние. У флюида легкая текстура, благодаря чему он растушевывается практически «в ноль» — настоящая находка для белокожих дам. Если хочу выглядеть более загорелой (или после отпуска, когда на лице есть следы загара), смешиваю флюид с тональным средством и наношу на лицо плоской кистью — кожа приобретает очень легкий бронзовый оттенок и будто светится изнутри. Цена: 3 562 руб. Бронзер Beached Bronzer, Sun-kissed, Urban Decay Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Первое, что «зацепило» взгляд, — упаковка. Пальмы на глянцевой поверхности напоминают о море и о загорелой под солнцем коже. На море, средство, увы не перенесет, а вот добиться эффекта загорелой кожи — поможет с легкостью. У бронзера матовый оттенок и шелковистая текстура — средство хорошо растушевывается, создавая естественную тень с бронзовыми тонами. Наношу не только на лицо, но и на выступающие участки тела — ключицы и плечи, чтобы не создавать контраст между открытыми участками кожи. Большой плюс бронзера — его стойкость. Он не «утечет» с лица на жаре, не испугается ветра и легкого дождика (ну или брызги воды на пляжной вечеринке ему не страшны). Цена: 2 450 руб. Румяна Mineralize Blush, Warm Soul, M. A. C Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Средство не похоже на классический бронзер — скорее на румяна коричневого оттенка с легким шиммером. Но они превосходно выглядят на загорелых скулах, придавая им скульптурность, объем и свечение (хайлайтер можно не использовать). Если у вас светлая кожа или вы еще не успели понежиться на солнце в этом сезоне, не расстраивайтесь — румяна подойдут и для белоснежек (скулы станут более выразительными), а на лице появится легкий оттенок загара — то, что нужно для начала лета! Цена: 2 160 руб.

Пудра True Bronze Pressed Powder, 03 Sunblushed, Clinique Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Сразу расставим все точки над i. Это средство — не для новичков. Пудру мне подарила подруга, когда я только начала увлекаться макияжем, — в результате я щеголяла с рыжими скулами и коричневым лбом (удовольствие ниже среднего, признаюсь честно). Но средство может стать лучшим другом и настоящей находкой, если обращаться с ним правильно. Во-первых, наносить только пушистой кистью, не нажимая на нее. Во-вторых, стряхивать излишки средства с кисти перед нанесением (у него очень высокая пигментация), в-третьих — не перегружать лицо средствами с шиммером (праймерами, тональными основами и хайлайтером). В составе есть мелкие сияющие частицы со светоотражающим эффектом, которые придают лицу свечение и скрывают недостатки. Если у вас смуглая кожа, наносите пудру как обычный бронзер (без особой деликатности) или подчеркните загар, распределяя пушистой кистью на все лицо (но тут тоже важно не перестараться). Цена: около 3 000 руб. Пудра-бронзер AMC Multicolour Bronzing Powder, 78, Inglot Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

Бронзер с несколькими оттенками — отличный выбор для летнего макияжа по двум причинам. Во-первых, вы можете пользоваться только этим средством — отказаться от консилера и тональных средств. В составе есть мелкие светоотражающие частицы, которые скрывают недостатки и предают лицу отдохнувший вид (буквально за несколько взмахов кистью). Во-вторых, интенсивность нанесения можно регулировать. С помощью одной палетки реально сделать как легкий дневной, так и выразительный вечерний макияж (а самый светлый оттенок нанести соло как хайлайтер под бровь и на выступающие части лица). У средства приятная текстура — бронзер легко растушевать «в ноль», и он отлично подчекрнет загар. Цена: 1 550 руб. Пудра Sun Powder, Dermosil Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Dermosil — финский бренд, который очень любят на родине и во всей Скандинавии (особенно за то, что они каждые два месяца пополняют ассортимент новыми средствами). Мы уже успели оценить уходовые средства для тела (об этом можно почитать здесь), а затем приступили к знакомству с декоративной косметикой. Пудра Sun Powder — одно из самых популярных средств бренда. Причины две — при помощи нее без труда можно создать на коже эффект легкого (и незаметного) загара и придать коже сияние, чтобы скрыть следы усталости (особенно актуально после 8-ми часового рабочего дня). Средство выполнено в форме шариков трех цветов: кремового, шоколадного и бронзового с глиттером. В комплекте есть удобная пуховка, но я советую использовать кисть — оттенки будут распределяться на лице более равномерно. А еще пудру можно использовать для легкого контуринга — выделить скулы или скорректировать форму носа (воспользуйтесь пушистой кистью, чтобы все переходы были плавными). Я наношу средство на все лицо, чтобы закрепить макияж и слегка подсветить кожу. У меня получается создать очень натуральный и естественный эффект — покрытие у средства практически невесомое. А летом, когда оттенок кожи становится темнее, наношу на скулы — лицо выглядит более выразительным и худым. Цена: 690 руб.

Компактная бронзирующая пудра «Легкий загар», Yves Rocher Тестировала специальный корреспондент Ася Забавская

Сразу понравилось, что в средстве есть два оттенка — более светлый и более темный (подойдет всем — белоснежкам, девушкам, кто еще не был на море, и тем, кто уже успел побаловать себя загаром). У пудры легкая, шелковистая текстура — легко регулировать интенсивность оттенков. Если нанести в два слоя, получится очень активный оттенок загара (как будто вы неделю нежились на пляже). В упаковке средство выглядит матовым, но оно не перекроет праймер с сияющими частицами или тональную основу — кожа останется холеной и здоровой, а пудра подчеркнет скулы и сделает лицо более выразительным. В составе содержится экстракт цветка тиаре, который отвечает за разглаживающий эффект — пудра не подчеркивает мелкие морщинки и другие несовершенства кожи. Цена: 1 050 руб. Бронзатор для лица Mariniere Poudre Bronzante, Vivienne Sabo Тестировала ассистент редакции Анна Хоботова