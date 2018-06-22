WMJ BOX: идеальные бьюти-средства, которые незаменимы на выпускном

Макияж на выпускной крайне ответственное дело, к которому необходим серьезный комплексный подход. Лучшие средства для создания идеального образа для феерического окончания учебы мы собрали в новом WMJ BOX!

Прежде чем наносить макияж, воспользуйся тканевой маской или специальной сывороткой с гиалуроновой кислотой, не забудь использовать патчи для зоны под глазами. Они сотрут все следы стресса от подготовки и сдачи экзаменов.

После сыворотки не пренебрегай использованием базы под макияж. Ее лучше выбирать по потребностям кожи: цветокорректирующая основа с зеленым пигментом скроет мелкие прыщики и пятна от акне. Если кожа у тебя идеальная, тогда используй базу с сияющими частицами в составе: с ними твое лицо будет лучиться здоровьем.

Водостойкая тушь незаменима на выпускном вечере: только ей под силу совладать со слезами грусти от прощания с одноклассниками, школьными друзьями и любимым классным руководителем и слезами радости от успешно сданных экзаменов.

Легкий загар точно будет не лишним. Если времени на солярий у тебя совсем не осталось, тогда воспользуйся спреем-бронзатором и, главное, не переборщи.

Готовый макияж ты можешь сбрызнуть фиксирующим спреем или обычной термальной водой. Не переживай, мейкап ты точно не испортишь, а продержится он даже дольше обычного.

Компактный сухой шампунь тоже стоит бросить в клатч, ведь в любой момент может понадобиться освежить прическу!

В нашем видео ты найдешь пошаговую инструкцию, которая поможет создать универсальный макияж на любой случай жизни. Смотри и учись!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: Юлия Воробьева