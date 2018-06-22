«Какой неуч вас красил?»: неудачный макияж придал Виктории Макарской болезненный вид

Грамотный макияж творит чудеса и способен украсить любую девушку. Но также из-за неудачного мейкапа любая, даже признанная красавица, может весьма удивить своим видом. Вот и Викторию Макарскую признали жертвой неумелого визажиста.

Мама двоих детей и артистка Виктория Макарская решила отдохнуть от домашних дел и объявила мамин день — свой законный выходной, в который она делает все, что захочет. Хочет — идет в баню, хочет — в салон, на СПА-процедуры, по магазинам и т.д. И вот звезда, дабы почувствовать себя прекрасной женщиной, решилась отдать себя в руки профессионального визажиста и похвасталась результатом преображения с поклонниками. Однако на вкус последних артистка, напротив, испортила свою внешность, и ее лицо после посещения салона приобрело болезненный и пугающий вид. О чем они тут же и заявили, попросив Викторию больше не обращаться к непрофессионалам.

«Нет, Вика, извини, пожалуйста, но не твоё. Ты живая, красивая, а сейчас выглядишь очень печально» «Вика, может, дело в визажисте, но Вы здесь как неживая» «Какой неуч вас красил? На этом фото как кукла» «Я подумала, что Вы заболели. А это макияж такой неудачный! Извините» «Я в шоке. Не ожидала, что косметикой можно так испортить красивую женщину» «Виктория, вы сами гораздо лучше краситесь. Красивая ведь женщина, а тут хуже мумии» А ведь и в самом деле, многие считают Викторию крайне привлекательной женщиной. Да что там привлекательной, по мнению некоторых поклонников, супруга Антона Макарского — оплот русской красоты в ее первозданном виде. А все потому, что звезда не собирается следовать моде, которая диктует худое телосложение, а гордится тем, что весит более 75 килограммов, уверяя, что вполне довольна таким раскладом и не собирается сравнивать себя с худыми до ужаса моделями.

К слову, некоторые внимательные почитательницы были удивлены, что Виктория посетила визажиста. Ведь, как они помнят, Антон Макарский строго-настрого запрещает своей жене даже красить губы, не то, что наводить полноценный марафет на своем лице.