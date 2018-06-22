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Что лежит в косметичке Джиджи Хадид?
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Что лежит в косметичке Джиджи Хадид? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Джиджи Хадид (23) не любит перегружать лицо макияжем. Поэтому в звездной косметичке только самые необходимые средства. Бери на заметку любимые средства модели, чтобы сделать такой же легкий и естественный мейк.
В качестве основы Джиджи использует легкий тональный крем Koh Gen Do Aqua Foundation (67$). «Этот тон не собирается в складочки и придает лицу здоровое сияние. Я люблю наносить его кистью Buffer Airbrush Finish Bamboo Foundation Brush от Tarte (34$)».
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Консилер Maybelline SuperStay 24 Hour Wear Concealer (11$) — незаменимый помощник в косметичке Хадид. Он помогает скрыть покраснения и темные круги под глазами.
Чтобы придать лицу естественный румянец девушка использует Jouer Mineral Powder Blush в оттенке Blossom (11$). Самое главное — хорошенько растушевать румяна, чтобы оттенок выглядел максимально естественно.
Следующий шаг — брови. Джиджи зачесывает их наверх, закрепляя прозрачным гелем MAC Brow Set (20$).
Щипцы для ресниц от Covergirl (3$) и любимая тушь Diorshow Iconic Overcurl Spectacular Volume & Curl Mascara (29$) — завершающий штрих.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-lezhit-v-kosmetichke-dzhidzhi-hadid/
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