Ещё
Британка довела себя до анорексии ради платья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британка довела себя до анорексии ради платья 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Katie Smith
Британка довела себя до анорексии, чтобы влезть в платье подружки невесты на свадьбе сестры. Об этом сообщило издание The Mirror.
Кэти Смит (Katie Smith) из города Олдем, графство Большой Манчестер, похудела до 41 килограмма. Для этого в 15 лет она начала употреблять всего по 100 калорий в день, принимать 40 таблеток слабительного в сутки и бегать до изнеможения. Таким образом она сбросила 28 килограммов и могла носить только одежду детских размеров.
Девушка призналась, что хотя никогда не носила размер больше S, из-за регулярных занятий плаванием у нее были внушительные мышцы, и она весила около 70 килограммов. До свадьбы сестры она была довольна своей фигурой, но когда она примерила платье и увидела, как сильно оно облегает ее тело, возненавидела свою внешность. Чтобы скрыть свое исхудавшее тело от родителей, Смит начала носить мешковатую одежду и бросила заниматься плаванием. «Мои мышцы постоянно болели, а я мерзла, поэтому носила многослойную одежду. Когда я мылась, у меня выпадали клоки волос, они же оставались на подушке», — рассказала британка.
На самой церемонии девушка не съела ни кусочка, а просто ковырялась в тарелке, чтобы ввести семью в заблуждение. Она призналась, что чувствовала себя отвратительно, а платье спадало с нее. В итоге девушка очутилась в больнице, где после многомесячного лечения смогла вновь набрать вес и теперь весит 64 килограмма.
Смит добавила, что была уверена, что не доживет до совершеннолетия и только регулярные походы к психиатру и лечение, из-за которого ей пришлось пропустить год учебы, позволили ей набрать нормальный вес и выздороветь. Она отметила, что преодолеть отвращение к еде ей помогла музыка: когда она садилась за стол, то включала в наушниках любимую группу — 30 Seconds to Mars.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Кому нужно такое тело?»2
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину52
Названы «страшные» последствия отказа от курения3
Анна Седокова взбудоражила поклонников7
Женские недостатки, от которых мужчины без ума17
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
05:49
Женские грехи, которые отталкивают мужчин
Психология
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение