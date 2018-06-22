Британка довела себя до анорексии ради платья

Британка довела себя до анорексии, чтобы влезть в платье подружки невесты на свадьбе сестры. Об этом сообщило издание The Mirror.

Кэти Смит (Katie Smith) из города Олдем, графство Большой Манчестер, похудела до 41 килограмма. Для этого в 15 лет она начала употреблять всего по 100 калорий в день, принимать 40 таблеток слабительного в сутки и бегать до изнеможения. Таким образом она сбросила 28 килограммов и могла носить только одежду детских размеров.

Девушка призналась, что хотя никогда не носила размер больше S, из-за регулярных занятий плаванием у нее были внушительные мышцы, и она весила около 70 килограммов. До свадьбы сестры она была довольна своей фигурой, но когда она примерила платье и увидела, как сильно оно облегает ее тело, возненавидела свою внешность. Чтобы скрыть свое исхудавшее тело от родителей, Смит начала носить мешковатую одежду и бросила заниматься плаванием. «Мои мышцы постоянно болели, а я мерзла, поэтому носила многослойную одежду. Когда я мылась, у меня выпадали клоки волос, они же оставались на подушке», — рассказала британка.

На самой церемонии девушка не съела ни кусочка, а просто ковырялась в тарелке, чтобы ввести семью в заблуждение. Она призналась, что чувствовала себя отвратительно, а платье спадало с нее. В итоге девушка очутилась в больнице, где после многомесячного лечения смогла вновь набрать вес и теперь весит 64 килограмма.

Смит добавила, что была уверена, что не доживет до совершеннолетия и только регулярные походы к психиатру и лечение, из-за которого ей пришлось пропустить год учебы, позволили ей набрать нормальный вес и выздороветь. Она отметила, что преодолеть отвращение к еде ей помогла музыка: когда она садилась за стол, то включала в наушниках любимую группу — 30 Seconds to Mars.