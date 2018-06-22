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Девушка приняла за прыщи на коже блуждающего червя
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Девушка приняла за прыщи на коже блуждающего червя 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
У россиянки удалили из под кожи паразита, которого в течение двух недель девушка принимала за прыщи на коже. Об этом пишет британская Daily Mail. Сообщается, что девушка подцепила паразита через укус комара в России. Сейчас с пострадавшей все в порядке.
В течение нескольких недель 32-летняя женщина наблюдала такие симптомы как небольшие прыщики, жжение и зуд под кожей. Позже у нее распухла губа и она обратилась к врачу. Доктор заметил, что «опухоль» движется и определил в ней паразита. Червя успешно удалили. О случившемся рассказало британское издание Daily Mail. Сообщается, что девушка уже восстановилась после операции.
Паразитом оказался Dirofilaria repens, тип круглого червя. Обычно червь встречается у собак и кошек, и распространяется через укусы комаров. Заражение человека случайно, так как размножение в нем червя невозможно. Тем не менее, согласно статистике, в период с 1997 по 2003 год произошло почти две тысячи случаев инфицирования на территории России и СНГ.
По словам пациентки, она ездила в сельскую местность рядом с Москвой где ее покусали комары.
Ранее жительницы Амурской области на отдыхе в Таиланде заразились лихорадкой Денге. Основным переносчиком заболевания являются комары. Пострадавшие вовремя обратились за медицинской помощью. Сейчас женщины находятся в нормальном состоянии.
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