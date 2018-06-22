Звездный образ: повторяем макияж с красной дорожки 

Оксана Акиньшина Макияж Оксаны Акиньшиной — это вечерняя версия натурального свежего макияжа, без ярких акцентов. Создать такой макияж несложно. Выровняйте тон лица при помощи тональной основы Healthy Skin Harmony. Затем добавьте свежих румян Cr#232;me Puff. Палетка Miracle Glow Duo расставит на лице деликатные блики. Брови хорошо расчешите и уложите прозрачным гелем. По ресничному краю прорисуйте мягкую стрелку при помощи палетки теней Smokey Eye Drama Kit Matte натурального оттенка и тщательно растушуйте. На ресницы нанесите тушь Dark Magic, а на губах — кушон Colour Elixir в натуральном оттенке, который нужно мягко растушевать подушечками пальцев для натурального эффекта. Виктория Толстоганова
Макияж Виктории Толстогановой — это безупречная кожа и акцент на глаза. Нанесите на лицо легкий тон Miracle Touch, подсветите Miracle Glow DUO и добавьте нежного румянца c Cr#232;me Puff. Сделайте акцент на глаза при помощи карандаша для глаз Kohl Pencil и мягко растушуйте его по форме вдоль линии роста ресниц. Затем нанесите тушь. Губы лучше оставить нейтральными. Замечательное сочетание нежности кожи и пронзительно яркого взгляда!Агния КузнецоваГлавным акцентом в макияже Агнии Кузнецовой стала широкая стрелка. Нанесите на лицо ровный матовый тон, чтобы выровнять оттенок кожи, вместо румян воспользуйтесь бежево-бронзовыми оттенками пудры. Подчеркните брови четкой линией по всей длине. Чтобы сделать взгляд выразительным, нарисуйте стрелку. Нижнее веко оставьте свободным, чтобы все внимание было приковано к стрелке. Добавьте на ресницы тушь и нанесите на губы нюдово-розовый блеск. Свежо и выразительно!