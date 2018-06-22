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Мамы или дочки: кто лучше выглядит в купальнике
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Знойные в бикини: звездные матери или их дочери? 

Рамблер 54 минуты назад
В этой фотогалерее знаменитые актрисы и певицы соревнуются за звание самых жарких со своими дочерями.
1/9  Синди Кроуфорд входила в число топ-моделей 90-х, которые получали по 10 000 долларов за выход. Сейчас Синди делает все для карьеры дочери.
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2/9  Вера Брежнева по праву считается одной из самых сексуальных певиц на нашей эстраде. Многие отмечают, что ее дочь Соня Киперман очень похожа на мать.
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3/9  На протяжении всей модельной карьеры Айрлин Болдуин ее постоянно сравнивают с ее знаменитой матерью Ким Бесинджер.
Фото:
4/9  Поклонники творчества Валерии не раз отмечали, что певица в свои 50 выглядит не хуже родной дочери Анны Шульгиной.
Фото:
5/9  Изабелла Росселини смогла потягаться красотой со своей матерью Ингрид Бергман, а ее дочь-модель Элеттра Видеманн-Росселини теперь пытается доказать, что и она выглядит вполне секси.
Фото:
6/9  Елизавета Боярская не делает себе славу на фото в купальниках. Так же в свое время вела себя и ее скромная мать - актриса Лариса Луппиан.
Фото:
7/9  В свое врем Ванесса Паради не стеснялась обнажаться для съемок в фильмах и модных фотосессиях. А вот ее дочь Лили-Роуз Депп более скромная.
Фото:
8/9  Многие так и не смирились, что Ирина Алферова и Александр Абдулов расстались. Даже родная дочь Ирины Ксения, для которой Александр был приемным отцом.
Фото:
9/9  Джерри Холл сегодня замужем за миллиардером Рупертом Мердоком, но до этого в браке с Миком Джаггером она родила красавицу-модель Джорджию.
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Наконец-то в центральном регионе России обосновались жара и зной, а это значит, что настала пора обнажаться и показывать свое горячее тело в бикини. Чтобы было, кем вдохновляться, мы сделали подборку звезд в бикини, которые в свое время были настолько сексуальными, что и теперь их образы волнуют сознание мужчин.
Между тем, подросло уже новое поколение — звездных дочек. И они порой вовсе не хуже своих роскошных мамочек. Чье тело вас воодушевит больше: классической красотки Синди Кроуфорд в вечной классике — купальнике в горошек — или же ее стройной длинноногой дочери Кайи Гербер?
Попробуете ли вы повторить невинный образ Ванессы Паради и ее первенца от Джонни Деппа Лили-Роуз Депп или же предпочтете выглядеть знойно, как Ким Бесинджер и ее крошка Айрленд Болдуин? А может, захотите примерить белый купальник, как Вера Брежнева и ее старшенькая Соня Киперман? Или захотите посоревноваться в изяществе с Ириной Алферовой?
Выбирайте и делитесь своим мнением, кто из девушек, на ваш взгляд, делает лето еще более жарким?!
Женский форум2
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