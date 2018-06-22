Мамы или дочки: кто лучше выглядит в купальнике

1/9 Синди Кроуфорд входила в число топ-моделей 90-х, которые получали по 10 000 долларов за выход. Сейчас Синди делает все для карьеры дочери. Фото: Патрик Демаршелье для @cindycrawford / @kaiagerber

2/9 Вера Брежнева по праву считается одной из самых сексуальных певиц на нашей эстраде. Многие отмечают, что ее дочь Соня Киперман очень похожа на мать. Фото: Кадр из клипа "Любовь спасет мир" (@ververa) / @sonya_kooper

3/9 На протяжении всей модельной карьеры Айрлин Болдуин ее постоянно сравнивают с ее знаменитой матерью Ким Бесинджер. Фото: Кадр из фильма "Никогда не говори никогда" / @irelandbasingerbaldwin

4/9 Поклонники творчества Валерии не раз отмечали, что певица в свои 50 выглядит не хуже родной дочери Анны Шульгиной. Фото: @valeriya / @anna_shulgina

5/9 Изабелла Росселини смогла потягаться красотой со своей матерью Ингрид Бергман, а ее дочь-модель Элеттра Видеманн-Росселини теперь пытается доказать, что и она выглядит вполне секси. Фото: Stephen Meisel для Dolce&Gabbana / Сильви Ланкренон для Madam Figaro (@impatientfoodie)

6/9 Елизавета Боярская не делает себе славу на фото в купальниках. Так же в свое время вела себя и ее скромная мать - актриса Лариса Луппиан. Фото: Из личного архива Ларисы Луппиан / @lizavetabo

7/9 В свое врем Ванесса Паради не стеснялась обнажаться для съемок в фильмах и модных фотосессиях. А вот ее дочь Лили-Роуз Депп более скромная. Фото: Кадр из фильма "Элиза" / @lilyrose_depp

8/9 Многие так и не смирились, что Ирина Алферова и Александр Абдулов расстались. Даже родная дочь Ирины Ксения, для которой Александр был приемным отцом. Фото: Из личного архива Ирины Алферовой / @kseniaalferova