Мамы или дочки: кто лучше выглядит в купальнике

Наконец-то в центральном регионе России обосновались жара и зной, а это значит, что настала пора обнажаться и показывать свое горячее тело в бикини. Чтобы было, кем вдохновляться, мы сделали подборку звезд в бикини, которые в свое время были настолько сексуальными, что и теперь их образы волнуют сознание мужчин.
Между тем, подросло уже новое поколение — звездных дочек. И они порой вовсе не хуже своих роскошных мамочек. Чье тело вас воодушевит больше: классической красотки Синди Кроуфорд в вечной классике — купальнике в горошек — или же ее стройной длинноногой дочери Кайи Гербер?
Попробуете ли вы повторить невинный образ Ванессы Паради и ее первенца от Джонни Деппа Лили-Роуз Депп или же предпочтете выглядеть знойно, как Ким Бесинджер и ее крошка Айрленд Болдуин? А может, захотите примерить белый купальник, как Вера Брежнева и ее старшенькая Соня Киперман? Или захотите посоревноваться в изяществе с Ириной Алферовой?
Выбирайте и делитесь своим мнением, кто из девушек, на ваш взгляд, делает лето еще более жарким?!