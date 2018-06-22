Тестирует гуру: 5 новинок для ухода за кожей

Врач эстетической хирургии и специалист салона красоты Prive7 Аида Гаджиева протестировала пять новых средств для ухода за кожей и рассказала, какие средства помогут предотвратить преждевременное старение, защитить губы от агрессивного воздействия внешней среды и навсегда забыть об отеках вокруг глаз.

Восстанавливающий бальзам для губ с маслами ши и черной смородины, Botavikos

Это мое первое знакомство с российским брендом Botavikos — и вполне удачное. Марка выпускает натуральные средства на основе трав, семян, кореньев, натурального сока и прочей растительности –неплохой набор для тех, кто не привык наносить химию на лицо.

Восстанавливающий бальзам для губ порадовал и ценой, и эффективностью. Нежирная текстура, обогащенная маслом ши и растительным маслом черной смородины, обеспечивает комфортное увлажнение, — бальзам не слишком липкий, но на губах ощущается. Основа средства — два вида растительных восков (канделильский и карнаубский), оба обеспечивают поддержание оптимального водно-жирового баланса и создают естественную защиту. Отдельной изюминкой стало наличие эфирного масла мяты в составе — благодаря ему на губах появляется легкий холодок после нанесения, что в жаркую погоду не может не радовать.

Цена: 149 руб.

Отшелушивающая маска Nordic-C Glow Reveal Peeling Mask, Lumene

Из всех пяти новинок маска от Lumene — мой фаворит. Средство очень мягко очищает кожу — за это отвечают гликолевая и молочная кислоты. Нежно отшелушивает, выравнивает тон и смягчает кожу, восстанавливая ее естественное сияние и свежесть.

Наносила средство на сухую очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз — в этой зоне пилинг-эффект нам не нужен. Держала около 10-15 минут, а затем смывала, предварительно удалив излишки тканевой салфеткой. Понравилось и то, что в список ингредиентов включили витамин С и экстракт дикой морошки — они славятся свойством предотвращать преждевременное старение, поэтому маской можно пользоваться в любом возрасте.

Цена: 1 695 руб.

Капсулированная маска «Лепестки розы» Fresh Capsule, THE OOZOO

Знаете ли вы, что именно розы были секретом красоты и молодости Клеопатры? Так вот — в 21 веке Клеопатрой может почувствовать себя каждая. Корейская марка THE OOZOO, как всегда, радует отличным составом средства с богатым набором активных веществ — а именно, мощным антиоксидантом глутатионом, гидролизированным коллагеном и природным иммуностимулятором бета-глюканом.

Если вы не выспались или устали после тяжелого рабочего дня и хотите быстро привести кожу лица в чувство — смело используйте эту новинку. Технология интересная: нужно нажать на капсулу (внутри плавают лепестки роз), как следует пропитать маску эссенцией и распределить по коже — главное, чтобы не оставалось складок или пузырьков. Через 10-20 минут кожа начнет сиять! Помимо этого маска глубоко увлажняет и восстанавливает эластичность.

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Цена: 750 руб.

Освежающий гель от мешков под глазами Hydra Végétal, Yves Rocher

Увлажнить кожу вокруг глаз и уменьшить мешки под глазами? Гелю Hydra Végétal это оказалось по плечу. Многие сталкиваются с проблемой отечности и мешков под глазами — факторов для появления этих проблем предостаточно. Как раз для таких случаев подходят средства, создающие едва заметную пленку, которая не будет давать влаге испарятся и визуально подтянет кожу вокруг глаз.

По текстуре гель густой и приятный, с легким перламутром — возможно, именно благодаря ему эта зона остается подсвеченной. С серьезными проблемами и глубокими морщинами средство, конечно, не справится — но отечность и правда уменьшается, а кожа остается увлажненной. Мне больше понравилось наносить гель утром перед макияжем — пара движений, и взгляд становится отдохнувшим.

Цена: 890 руб.

Сыворотка для лица Hyalu B5 Serum, La Roche-Posay

Возрастная кожа становится более капризной и требовательной к уходу — специально для нее было разработано это средство. Благодаря уникальному миксу из двух видов гиалуроновой кислоты свежая увлажненная кожа и разглаживание мелких морщин перестают быть фантастикой.

В составе есть и центелла азиатская — компонент, в свое время вызвавший бум в косметологии. А все потому что он стимулирует синтез коллагена, за счет чего кожа становится более упругой. Начала пользоваться сывороткой и через три дня обратила внимание на то, что кожа разгладилась, а тонус повысился. Советую не забывать о шее и зоне декольте — наносить сыворотку в эти зону и делайте легкий массаж кончиками пальцев.

Цена: 2 368 руб.