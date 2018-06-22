Косметичка редактора: 16 отличных средств для отпуска

Маска для лица, которая уберет покраснения после солнца, лосьон, который приятно наносить на загорелую, чуть сухую после моря кожу, и темная помада, которая не сотрется от соленых брызг, воды с лимоном и жарких поцелуев — бьюти программа-минимум для отпуска от редактора BeautyHack Дарьи Сизовой готова.

Для лица

Тонизирующая вода для лица с защитой от загрязнений окружающей среды Le Tonique, Chanel

Тоник для меня — обязательная часть бьюти-рутины: считаю, что без него кожа будет недостаточно очищенной, а питательные вещества крема не попадут в глубокие слои эпидермиса (то есть, не будут работать). Это средство понравилось деликатностью (не травмировало мою сухую и нежную кожу) и освежающим эффектом — нанесла его утром на лицо и шею, и ощущение чистоты и свежесть не покидало меня весь день (даже когда столбик термометра поднялся выше 30 градусов).

Цена: около 2 000 руб.

Гель Elixir De Lumiere, Eisenberg

В жару мне совсем не хочется перегружать лицо средствами, и нужен один-единственный (и лучший!) крем, который увлажнит кожу, подготовит ее к макияжу и сделает лицо сияющим. Такой нашелся среди средств французского бренда, который известен во всем мире благодаря линейке парфюмов (подробнее о семейном бренде с интересной философией можно почитать здесь).

Уходовые средства удались марке не хуже ароматов — маска, которая за считанные минуты снимет усталость и преобразит лицо, прочно поселилась на полках настоящих бьютиголиков (и на моей тоже). И гель совсем не разочаровал. На лето он — то, что надо (по трем пунктам).

1) У него очень легкая текстура, и поэтому гель не перегрузит лицо, не оставит липких следов и не травмирует кожу, если вы обгорите. В составе — экстракт цветков Bellis Perennis, который помогает справляться со всеми этапами синтеза меланина (на солнце он неизбежен).

2) Средство многофункционально — его можно наносить и на нежную область под глазами, а значит в отпускную косметичку «поедет» на одно средство меньше. Гель заменит не только основной этап ухода, но и базу под макияж. Бонус — средство придает коже легкое сияние (хайлайтер и иллюминатор тоже можно не брать — только если для вечернего макияжа).

3) Гель позволяет обойтись без макияжа вовсе. В составе средства есть не только ценный экстракт, но и фоторефлекторы — мелкие светоотражающие частицы, которые «ловят» дневной свет и солнечные лучи. Они подсвечивают кожу и словно фотошопом скрывают мелкие несовершенства (что еще нужно от макияжа летом?).

Есть только одно «но» — средство не даст вашей коже мощный заряд увлажнения. Поэтому если летом она отчаянно кричит «воды!», запаситесь тканевыми масками — в комплексе с гелем получается совсем отличное «комбо».

Цена: около 5 000 руб.

Успокаивающее средство, снимающее стресс и покраснение Crème N°2 Nuage, Payot

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

У меня очень нежная кожа, которая сразу же реагирует на первые лучши солнца и краснеет. Справиться с раздраженями, краснотой и сухостью помог этот крем.

Первое, что впечатлило, — невесомая текстура, которая не создает дополнительного трения (те, у кого бывают сильные раздражения и кому больно наносить даже густой крем, меня поймут). Средство очень хорошо увлажняет и успокаивает кожу, попутно восстанавливая баланс микрофлоры, что заметно уже после недели применения. Летом крем особенно приятно использовать — он не перегружает лицо, дает приятный холодок и быстро впитывается, увлажняя кожу и не оставляя на лце жирной пленки.

Цена: 3 100 руб.

Маска после солнца Masque Apres Soleil, Cholley

Солнечные ванны (особенно в первые дни отпуска) часто получаются неудачными — кожа краснеет, появиляются раздражения и шелушения. Выручает маска швейцарского бренда Cholley — настоящее sos-средство после активных заплывов за буйки. У нее очень мягкая кремовая консистенция, которая бережно наносится на лицо и быстро впитывается, не оставляя пленки и не стягивая кожу.

В составе содержится гиаулуроновая кислота и протеины шелка, римская ромашка и липа — серьезный «коктейль», который сглаживает шелушения, сужает капилляры (чтобы вы не были похожи на матрешку), и снимает неприятные ощущения.

Я нанесла средство плотным слоем сразу после моря на 15 минут и оставила на лице до конца дня. Результат не заставил себя долго ждать — уже через пару часов болезненные ощущения уменьшились, а краснота спала. Пользовалась средством до конца отпуска и заметила, что загар ложился ровнее, а кожа приобрела более бронзовый оттенок (чего с моей фарфоровой кожей не случалось раньше).

Цена: 6 600 руб.

Для тела

Набор молочко анти-песок SPF 50, 200 мл + Термальная вода, 50 мл, Vichy

Признаюсь честно — с детства люблю валяться на песке и всегда игнорирую лежаки (даже с подушками!). Но у меня очень сухая и чувствительная кожа, которая в момент обгорает, если появиться на солнце без защитных средств. Поэтому прилипший к крему песок — мой вечный спутник пляжного отдыха.

Но не со средством Vichy ­— нанесла молочко легкими массажными движениями на все тело и пошла загорать. Через час встала, чтобы обновить средство, а на теле не было ни единой песчинки!

Понравилась и легкая текстура: молочко быстро впитывается и не оставляет на теле липкой пленкой после контакта с водой. А высокий фактор защиты еще никому не повредил — да, загар будет «прилипать» к телу дольше, но и коже УФ-лучи навредят меньше.

Термальная вода в наборе — приятный бонус. Я не очень люблю плавать, а маленький флакон в сумке всегда поможет освежиться!

Цена за набор: около 1 600 руб.

Лосьон для тела с ароматом ванили Body Lotion Scented Vanilla, St Barth

Аромат этого легендарного средства сразу переносит меня на теплый пляж, с его легким морским ветерком, мягким песком и сладкими ощущениями свободы. Поэтому лосьон так приятно особенно наносить на загорелую, чуть сухую после моря кожу.

У него невесомая текстура, средство богато натуральным маслом авокадо и настоящей морской водой (средства производят только на острове Святого Бартоломео в Карибском бассейне, поэтому часто приходится ждать их появления в магазине).

Лосьон не впитается в вашу кожу на раз-два (сказывается натуральный состав), но эффект стоит долгого ожидания. Кожа становится гладкой и напитанной до конца дня, а если использовать средство регулярно, можно забыть о шелушениях и сухости.

Отдельно скажу про аромат, в который я влюбилась с первого вдоха: это не классическая ваниль с приторным финишем. Средство оставляет на теле карамельный, едва уловимый шлейф, который ассоциируется со спокойствием и роскошью. А раскрывается он на всех по-разному, подобно селективному парфюму — каждое утро провожу эксперименты, как аккорды ванили этого лосьона будут сочетаться с тем или иным парфюмом. Еще один бьюти-ритуал в мою копилку!

Цена: 2 890 руб.

Для волос

Шампунь для сухих и ломких волос Nutrifier Glycerol+Coco oil, L'Oreal Professionnel

Летом мои волосы становятся еще более сухими и ломкими, чем обычно, поэтому я нахожусь в вечном поиске новых средств, которые могут спасти длину (ломкие волосы быстрее секутся и приходится чаще их стричь) и сохранить живой блеск. Этот шампунь по консистенции, цвету (и даже запаху!) напоминает мне мед, но у него очень легкая текстура. В составе нет силиконов, зато есть глицерин и кокосовое масло — идеальная комбинация для увлажнения. Очищает средство на «ура», но не пересушивает.

Мою голову как обычно, наношу маску или несмываемый кондиционер, и мои волосы становятся очень мягкими и послушными. Что важно — уходовые компоненты создают на волосах невидимую пленку, которую я совершенно не чувствую. При этом она отлично защищает кончики от ломкости, и они меньше секутся. А жирные кислоты оставляют ощущение напитанности волос даже после целого дня на пляже. Бонус — шампунь еще и помогает восстановить волосы. По последнему пункту он точно попал в список «хочу еще».

Цена: около 1 000 руб.

Тканевая маска-шапочка All Soft Mega Recovery Tissue Mask Cap, Redken

«Звездное» средство всей линейки с первого взгляда не внушало мне доверия — к маскам-шапочкам я равнодушна. Привлекло, что средство обещало восстановить волосы за считанные минуты. И не обмануло — эта маска дает на волосах заметный «wow-эффект», что спасло меня перед важным мероприятием. Это не просто отличная альтернатива салонному уходу — я использовала маску раз в неделю, и заметила, что волосы стали менее ломкими.

После шампуня я зафиксировала шапочку на голове при помощи специальной клейкой ленты, и помассировала голову, чтобы лучше распределить средство на волосах. Через 10 минут смыла маску и нанесла несмываемый уход — результат после укладки меня и правда удивил: волосы выглядели блестящими, были мягкими на ощупь, а от сухости не осталось и следа — весь следующий день оставались напитанными.

Средство удобно использовать и в поездках — оно не занимает много места в чемодане, но сможет легко восстановить и напитать влагой пересушенные солнцем волосы.

Цена за упаковку: 8 725 руб.

Несмываемый спрей-кондиционер для облегчения расчесывания волос Run Through Primer, Oribe

В отпуске кондицинер мне заменяет маска (после целого дня на солнце нужна «тяжелая артиллерия», чтобы восстанвоить волосы. Но я не делаю маски каждый день, и на помощь приходят спреи-кондицинеры. От природы у меня непослушные, слегка вьющиеся волосы, поэтому спрей пришелся весьма кстати, особенно в летний сезон, когда не хочется перегружать лицо макияжем, а волосы — укладочными средствами и стайлингом.

У спрея невесомая текстура, которая содержит в себе кондиционирующие экстракты — всего несколько «пшиков», и волосы становятся более гладкими.

Бонус: средство отлично подойдет для поврежденных волос — его формула как будто «запаивает» повреждения и при укладке они травмируются меньше. Расчесывать их заметно легче — локоны не путаются и хорошо укладываются даже без стайлинга.

Мою шампунем и наношу спрей на слегка подсушенные полотенцем волосы. Потом высушила голову феном, слегка накрутив локоны на брашинг. Результат удивил — волосы стали гладкими и послушными, а локоны продержались до конца дня.

Цена: 2 590 руб.

Крем-стайлинг Airy Cream, Redken

Kетом предпочитаю не травмировать пряди, поэтому отказываюсь от сушки феном и укладкой утюжками и плойками. Даже если выставить низкую температуру, для моих волос это все равно стресс: их я спасаю, а вот укладку — нет. Пряди становятся тусклыми, висят, словно сосульки, а объем становится безвозвратно потерянной единицей. Поэтому мне нужно средство, которое уложит волосы без сушки феном (сложная задача, правда?)

Но не для этого средства. По текстуре оно напоминает жидкий крем и пахнет легким парфюмом (впрочем, запах ненавязчивый и достаточно быстро испаряется с волос). В составе нет агрессивных парабенов, которые вредят волосам.

Я хотела добиться эффекта естественных, пляжных локонов. Нанесла средство на влажные волосы после маски и высушила естественным способом — пряди легки аккуратно и не топорщились во все стороны.

Чтобы создать локоны более структурированные локоны как в нашем ролике, закрутила волосы в жгут, сформировав на затылке тугой пучок, и высушила естественным способом. После того, как распустила волосы, увидела в зеркале легкие локоны. На волосах появился и прикорневой объем, который продержался до конца дня. Идеальная летняя укладка готова!

Цена: около 1 000 руб.

Для макияжа

Основа под макияж с SPF фактором Urban Defence Complexion Primer, Urban Decay

На мой взгляд, праймер с SPF — настоящая «находка для шпиона». Во-первых, не нужно наносить на лицо дополнительные средства защиты (а в жаркую погоду без праймера вам все равно не обойтись, если не хотите, чтобы макияж глаз в итоге оказался в области подбородка). Во-вторых, праймер действительно ухаживает за кожей лица, выравнивая ее и делая бархатной на ощупь.

Наношу средство, даже если не пользуюсь тональным средством. После увлажняющего крема равномерно распределяю гелевую текстуру праймера подушечками пальцев, а через несколько минут готова выходить из дома! Кожа становится ровной и гладкой, солнечные лучи не смогут ей навредить (у средства умеренный фактор защиты 30, то есть по текстуре оно неплотное, но и защищает отлично!).

Макияж тоже держится до конца дня, а кожа не становится сухой — в составе есть масло кунжутного дерева, сквалан и экстракт томата.

Цена: 2 990 руб.

Румяна-стик с эффектом естественного сияния Les Beiges Healthy Glow Sheer

Идеальное средство для летнего отпуска — стик не займет много места в косметичке, но в два движения освежит образ в начале отпуска и подчеркнет загар в конце. Наносила прямо стиком, растушевывая подушечками пальцев, — получился очень естественный эффект.

Цена: около 3 000 руб.

Флюид для сияния кожи Fluid Sheer, 03, Giorgio Armani

У меня очень светлая кожа, и с бронзирующими средствами я на «вы» — мне никогда не удавалось добиться легкого загорелого оттенка (получалась скорее рыжина и сплошное разочарование). С этим флюидом все иначе — он работает как тональная основа для загорелых девушек. Но я наношу его точечно на выступающие части лица (скулы и верхнюю часть лба — туда, где обычно ложатся «поцелуи солнышка»). Средство дает деликатный бронзирующий эффект и мягкое сияние. У флюида легкая текстура, благодаря чему он растушевывается практически «в ноль» — настоящая находка для белокожих дам. Если хочу выглядеть более загорелой (или после отпуска, когда на лице есть следы загара), смешиваю флюид с тональным средством и наношу на лицо плоской кистью — кожа приобретает очень легкий бронзовый оттенок и будто светится изнутри. Цена: 3 562 руб.

Жидкая губная помада Vice Liquid Lipsctick, Blackmail, Urban Decay

Я ­— настоящий фанат матовых помад (моя коллекция насчитывает больше 50 штук), а это средство стало ее венцом, в первую очередь, из-за оттенка. В отпуске я практически не крашусь, но темная помада всегда лежит в косметичке — на особый случай.

Во флаконе цвет помады напоминает спелую черешню, а на губах раскрывается ярким, насыщенным цветом первой вишни — она еще не совсем спелая, но яркая и сладкая.

Вечером нанесла помаду в два слоя — она не скаталась и не легла «кусками», а губы стали очень яркими и насыщенными (в этот вечер я получила море комплиментов, хотя весь макияж был очень простым и легким).

Текстура у средства очень комфортная — не сушит и не стягивает нежную кожу губ. Правда, удалить ее не так просто (но на море это скорее плюс — помада не сотреться от соленых брызг, воды с лимоном и жарких поцелуев).

Цена: 1 660 руб.

Хайлайтер Freedom HD Highlihter Trio JLO, Inglot

Всей душой люблю универсальные средства — они просты в использовании, дарят простор для фантазии (оттенки можно легко смешивать) и помещаются даже в самый маленький чемодан. Новый хайлайтер из лимитированной серии Inglot точно останется со мной на все лето — с помощью него можно не только придать коже деликатное сияние, которое как будто исходит «изнутри», но и выгодно подчеркнуть загар и освежить образ. У средства очень приятная шелковистая текстура. Оно легко растушевывается и не пылит.

Наносила румяна на яблочки щек, бронзер — на скулы и хайлайтер на выступающие зоны лица: даже самый простой макияж заиграл новыми красками. Но на достигнутом я не остановилась — смешала все оттенки пушистой кистью и нанесла на скулы, растушевав к вискам. Получился легкий эффект дрейпинга со свечением — отличный вариант подчеркнуть образ летом. Сиящий оттенок отлично растушевывается на всем подвижном веке и с легкостю заменит тени, освежив взгляд.

Цена: 1 750 руб.

Парфюм

Аромат Paris-Venice, Chanel

В 1920 году Коко была безутешна и очень подавлена смертью Боя. Она отправилась в Венецию. Итальянский город с его бесконечными каналами и мостами смог вернуть ей жажду жизни и вдохновить ее творить, научив заново смеяться и удивляться.

Оливье Польж вдохновлялся не только волшебным городом, но и самим путешествием на Восточном Экспрессе из Франции в Италию. Долгая дорога отсылает нас к романтике поездок и предвкушению новых впечатлений. Проникнуться этим духом помогают терпкие цветочные аккорды с кедром и легким оттенком амбры.

Герань и ирис с приглашенной нотой нероли гармонично оттеняют ноты сладкой ванили и восточных специй, которые согреют душу холодными летними ночами (парфюм в отпуске наношу только вечером).