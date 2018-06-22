Как влезть в купальник и не испортить здоровье

Мы часто ищем в интернете советы, как похудеть в максимально короткие сроки, но ведь не всегда это так безопасно, как пишут на форумах. Мы решили напомнить вам, как привести себя в порядок в короткие сроки без регистрации и смс, а главное — без вреда для организма. Делимся лайфхаками от Руслана Панова, эксперт-методиста и координатора направления групповых программ X-Fit.

Минздрав предупреждает

Во-первых (и самое главное), экспресс-похудение подходит вам только только если ваш вес не превышает 80 кг (для женщин) и 100 кг (для мужчин). При более высоком весе необходима предварительная подготовительная работа, так как усиленные нагрузки могут сказать на сердце и работе организма в целом. Для достижения устойчивого качественного результата понадобится 3-4 месяца. Не торопитесь.

Любой движ кроме голодовки

Голодовка, пожалуй, худший из вариантов экспресс-похудения, так как мало того, что вы себя насилуете, организм страдает от нехватки микрожлементов, так еще и килограммы возвращаются со скоростью звука. Лучший выбор — это сбалансированное питание, подобранное диетологом (или вычитанному в интернете, редакция разрешает) в миксе с тренировками. И через две недели — на пляж!

Тренер знает лучше

Не стесняйтесь спросить совета у фитнес-тренера. Никто, кроме персонального тренера, не сможет оценить правильность выполнения каждого упражнения, в то время как именно от техники зависит его безопасность и эффективность в плане жиросжигания, формирования мышечного рельефа и правильной осанки. Кроме того, хороший тренер — это еще и грамотный психолог, который будет дополнительно мотивировать и поддерживать человека.

Бонус: программа занятий от Руслана Панова:

Эта тренировка подойдет для любого уровня подготовки, так что берите на заметку. Выполнять нужно по схеме: минута на упражнение, 20 секунд на восстановление.

— Приседания. Выполняем с удержанием коленей на месте и прямой спиной.

— Выпады назад.

— Jumping Jack или «армейская звезда» — прыжками динамически меняем положение стоп с широкого на узкое, помогая себе руками: когда ноги вместе — ладони касаются бедер, когда ноги врозь — ладони вверху.

— Отжимания. Отжимания можно усложнять, изменяя положение рук от широкого к узкому, уменьшая площадь опоры за счет подъема или отведения в сторону ног или работая с нестабильной поверхностью.

— Планка. Планку тоже можно усложнить, увеличивая рычаг, то есть оставляя руки на месте и отходя назад, ставя руки шире плеч и другими способами.

— Берпи — приседания с выходом в планку и с прыжками между положениями.

— Упражнения на пресс и баланс с акцентом на ощущение работы мышц живота и расслабление спины. Сидя на ягодицах с ногами, поднятыми до параллели голени с полом, выполняем разгибания тазобедренного сустава, ложась на пол и поднимаясь в исходное положение.