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Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели
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Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Аромат первой влюбленности, цветная подводка для летних фестивалей, солнцезащитный крем для малышей и другие новинки этой недели, которые стоит попробовать.
Парфюмерная вода Breath, Sergey Gubanov
Если вы еще не знакомы с нишевым парфюмерным брендом— рассказываем: актер Сергей Губанов вместе с компаньонами основал компанию в 2015 году и стал выпускать качественный российский парфюм из компонентов, привезенных из Грасса. Так и получились ароматы с незамысловатыми названиями, но богатой и сложной парфюмерной композицией.
Breath вызывает ассоциации с прохладным летним утром: ноты зелени, апельсина и мяты смешиваются с теплым аккордом кокоса и мускатного ореха — сразу кажется, что откуда-то доносится едва уловимый аромат свежескошенной травы. Когда цитрусовые ноты стихают, остается легкая сладковатая база из карамели и миндального молока — сразу хочется пойти и приготовить себя чашку кофе, чтобы начать новый день.
Цена: 2 500 руб.
Жидкая подводка Liquidlast Liner, оттенок Keep It Current, M. A. C  Как раз к сезону фестивалей и open-air вечеринок, M. A. C выпустил коллекцию жидких подводок, которым все нипочем: и жара, и дождь, и даже самый страшный бьюти-грех — сон с несмытым макияжем. Оттенки — на любой вкус: от матового изумрудного Late Night до искрящегося золотистого Naked Bond.
В руках старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской оказался Keep it Currant — оттенок смородинового варенья: «Во-первых, у средства очень удобная кисть — не слишком длинная, не слишком жесткая, даже собираясь впопыхах на работу, можно сотворить что-то стоящее. Несмотря на то, что формула водостойкая, подводка не застывает камнем на веке — есть время прорисовать четкую линию и понаблюдать, как кремовая текстура медленно, но верно становится матовой. В первый день „испытания“ решила смыть макияж с глаз мицеллярной водой (лучшие — здесь), но подводка осталась безупречной. Помогло только гидрофильное масло, поэтому стойкости — твердая „пятерка“!»
Цена: 1 680 руб.
Парфюмированная вода Flavia Vanilla/82, Parle Moi Parfum
Ваниль, иланг-иланг и магнолия — вот рецепт юношеских воспоминаний парфюмера Мишеля Альмайрака. Будучи мальчишкой, он был очарован девушкой по имени Флавия, которую встретил на улице маленького итальянского города. Аромат ее кожи и волос он попытался воссоздать спустя сорок лет — композиция получилась очень женственной, и парфюм окрестили в честь красавицы Флавии.
Flavia Vanilla — это не сдобные булочки из ближайшей кофейни, а свежая и звонкая ваниль. Именно эта нота царит в композиции, а дополняют ее абсолю мадагаскарского иланг-иланга (известный афродизиак), ноты цветов микелии и персика. Хотите тоже отпечататься в памяти любимого мужчины? Скорее пробуйте.
Цена: по запросу
Роликовый дезодорант-антиперспирант для мужчин Climacool, Adidas
Новинка от Adidas была разработана специально для спортсменов — об этом, в прочем, можно догадаться по бренду. Чтобы страшная реклама про задыхающуюся в метро девушку и нависшего над ней парня не стала реальностью, подарите любимому мужчине антиперспирант.
Climacool обещает защиту от пота на 48 часов, но испытывать его так долго мы не советуем — зато на рабочий день в офисе и легкую вечернюю пробежку хватит точно. Свежий аромат не перебивает парфюм, не оставляет пятен на одежде и не въедается в ткань — остается лишь легкий приятный шлейф. А благодаря экстрактам цитрусовых и ментолу дезодорант не только избавляет от пота, но и освежает — «холодок» обеспечен даже в самый жаркий день.
Цена: 216 руб.
Солнцезащитный крем для чувствительной кожи Edelweiss Baby and Kids Sun SPR 50, Weleda
Если этим летом вы планируете отправиться в отпуск (наш тест поможет определиться с направлением) с детьми или просто проводите много времени под открытым солнцем, выбирайте правильные солнцезащитные средства. Не все кремы с SPF подходят детям, особенно — самым маленьким. Новинка от Weleda — другое дело: средство не содержит химических действующих веществ и отдушек, поэтому подходит даже самой чувствительно коже.
Крем содержит минеральные УФ-фильтры, защищающие от вредных лучей, а органические экстракты подсолнечника и кокосового масла оставляют кожу увлажненной. Главный герой состава — экстракт горного эдельвейса, снимающий раздражения и покраснения. Менеджер проекта BeautyHack Анастасия Лягушкина уже взяла крем в отпуск и не разочаровалась, но все же посоветовала: «Несмотря на то, что средство водостойкое, после купания его лучше нанести заново — тогда точно не обгорите. И помните — даже с мощной защитой крема Weleda новорожденных детей следует уберегать от прямых солнечных лучей, а малышам советую надевать одежду с длинными рукавами».
Цена: 1 599 руб.
Многофункциональная маска Miracle Creator, Matrix
По словам редактора BeautyHack Дарьи Сизовой, многофункциональные средства — ее все (особенно летом, когда предстоит много поездок в жаркие страны). У большинства SOS-средств для волос есть один весомый недостаток — упаковки большого объема. Формат саше Дарье понравился:
«Средство не занимает много места в чемодане — упаковку можно сложить пополам в случае необходимости и не бояться, что маска вытечет и испортит любимое платье. Кроме этого очевидного плюса есть еще 20 (!) полезных свойств. Новинка питает, увлажняет волосы, восстанавливает их структуру и спасает практически в любой ситуации (даже если нужно справиться с непослушными локонами, пористыми волосами или минимизировать совсем серьезные «потери»).
Консистенция маски густая, но не плотная — легко распределить по всей длине. Нанесла на влажные волосы после шампуня, отступая от корней, и смыла через минуту (как заявлено на упаковке) — высушилась феном с укладочным средством (варианты на любой вкус можно найти здесь). Волосы стали шелковистыми, послушными и легкими — маска совсем их не утяжеляет!»
Цена: 510 руб.
Очищающий кондиционер для вьющихся волос Curl Cleansing Conditioner, Moroccanoil
Специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд признается: «От природы у меня сильно вьющиеся и непослушные волосы, и ничто не дисциплинирует их лучше, чем масло арганы». Именно поэтому она доверилась новинке любимого бренда Moroccanoil и не прогадала — эффект «волосы из рекламы» не заставил себя долго ждать.
«Производитель обещает — средство заменит и шампунь, и кондиционер. Но будьте готовы к тому, что пышной пены не будет — если привыкли к ощущению чистой до скрипа кожи головы, предварительно промойте волосы классическим шампунем. После мытья я часто наношу спрей с морской солью, чтобы локоны стали текстурными и не пушились. После новинки соль не понадобилась — волосы стали объемными, мягкими как шелк и легко поддались укладке».
Цена: 2 550 руб.
Щетка для придания блеска Shine Enhancer Snake, Wet Brush
Сухие, спутанные, кудрявые волосы — щетки американского бренда Wet Brush справятся со всем. А новинка — Shine Enhancer с окраской под змею — подойдет еще и для расчесывания мокрых волос, поэтому про запреты трихологов можно смело забыть. Ее особенность в том, что очень тонкие, прочные и гибкие зубчики легко скользят по волосам, параллельно их распутывая. Эту магию уже оценила специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд:
«Без лишних слов скажу — это лучшее, что у меня было! Мои кудрявые крашенные в блонд волосы часто ломаются от жестких расчесок и прочих манипуляций. С новинкой гарантирована минимальная травматичность, а еще она придает волосам здоровый блеск за счет щетины монгольского кабана, которая шлифует волосы. Использую щетку в душе, чтобы равномерно распределить маску, и расчесываю локоны после мытья — кстати, не отказалась бы и от мини-версии новинки, чтобы можно было везде ее носить с собой».
Цена: 999 руб.
Березовое антицеллюлитное масло, Weleda
Средство — визитная карточка бренда, а недавно его выпустили в новой упаковке с удобным дозатором, достоинств у него стало еще больше. Ассистент BeautyHack Карина Ильясова сразу оценила масло по достоинству:
«Как только средство появилось на косметическом рынке, о нем написали множество положительных отзывов, поэтому я просто обязана была его попробовать — уж очень люблю на себе тестировать то, что многие хвалят. Сразу скажу, что ко всем подобным нашумевшим продуктам я отношусь скептически. Изучив состав на сайте производителя, поняла, что масло не борется с целлюлитом, а лишь помогает в борьбе с ним — то есть, ждать чуда не стоит. А вот в сочетании с минимальным массажем результат вы увидите — дальше все зависит от вас.
Очень многие отмечали, что масло имеет неудобный дозатор, поэтому производители прислушались к покупателям и сделали помпу, благодаря которой можно получить необходимое количество средства. Запах масла древесно-цитрусовый, а не березовый, но очень приятный. Больше всего оценила то, что средство достаточно быстро впитывается, покрывая тело легкой пленкой, но не оставляя жирных или липких следов — сразу после нанесения я уже готова ко сну. Масло очень хорошо увлажняет кожу, и она действительно становится более упругой».
Цена: 1 610 руб.
Матовая помада для губ Royal Mat Lipstick, Pierre Renē
Несмотря на то, что лето — сезон блесков и тинтов для губ, матовые помады не теряют своей популярности и всегда лежат в косметичке настоящих бьютиголиков на случай вечернего выхода в свет. По крайней мере, специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова делает именно так — новинка от Pierre Renē пришлась ей по вкусу:
«Познакомившись с новинкой, мне захотелось больше узнать про бренд Pierre René. Оказалось, что это профессиональная польская марка, которая существует уже более 20 лет. Разработчики декоративной косметики уделяют особое внимание составу, поэтому в средствах Pierre René очень много ухаживающих компонентов, а также минимальное количество аллергенов.
У помады для губ Royal Mat аккуратный футляр из металла — открывать и закрывать его очень легко, а внутри упаковки есть магниты (раньше я встречала похожий принцип у помад Giorgio Armani). В этой серии 24 оттенка — от бежевого до темно-бордового. У меня оттенок 21 (elegance plum) — цвет спелой сливы. На губы помада наносится легко, с одним покрытием оттенок получается достаточно ярким, так что не нужно наносить несколько слоев за раз. Финиш у помады сатиновый, формула не сушит губы, но в то же время долго держится».
Цена: 1 100 руб.
Текст: Анастасия Сперанская
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