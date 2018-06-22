Признаки того, что ваш бюстгальтер вам не подходит

Бюстгальтер для женщины является важной частью гардероба, поскольку помогает подчеркивать красоту и сексуальность. Однако многие девушки допускают серьезные ошибки при выборе и ношении этого предмета одежды, что может негативно влиять на здоровье и внешность.

Плечи

Бретели бюстгальтера ни в коем случае не должны вызывать ощущение дискомфорта и тяжести. Если лямки излишне тугие, грудь способна оказывать на них давление, под воздействием чего они фактически «врезаются» в кожу, оставляя неприятные следы и даже припухлости.

Комфорт

У вас не должно возникать ощущения, что вы «боритесь» со своим бюстгальтером. Речь идет о необходимости постоянного его поправлять, сдвигать и регулировать. Скорее всего, бра просто не подходит по размеру, а значит априори не выполняет своих ведущих функций и не поддерживает бюст должным образом.

Натертости

Если бюстгальтер даже единожды оставлял на вашей коже мозоли или покраснения, лучше поскорее его заменить. Причина этого скрывается в ткани, по вине которой кожа сильнее потеет, а трение становится более ощутимым. Важно, чтобы состоял бюстгальтер из натуральных волокон, способных пропускать воздух.

Чашечки

Если грудь девушки слишком выпирает из чашечек, значит используется неправильный размер. При подходящем белье бюст не должен даже выступать над чашкой, а аккуратно и удобно «лежать» внутри нее.

Косточки

Еще одним свидетельством неверно подобранного размера является «поведение» косточек. Они не должны впиваться в кожу, натирать ее или даже двигаться со стороны в сторону. В идеальных условиях они просто прилегают к телу, оставаясь в зафиксированном положении.

Центральная часть

Порой из-за неправильного размера центральная часть бюстгальтера, как правило, представленная кусочком ткани, неплотно прилегает непосредственно к груди. Хорошее белье не только поддерживает, но также разделяет грудь, чтобы каждая находилась на своем месте.

Движение

Правильный бюстгальтер надежно фиксирует грудь, но отнюдь не передавливает ее. У бюста должно оставаться совсем немного свободного места, чтобы он мог дышать. В противном случае дискомфорт обеспечен.]]>