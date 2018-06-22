Ещё
Выбор блогера: топ-10 увлажняющих средств для лица на лето
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выбор блогера: топ-10 увлажняющих средств для лица на лето 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Увлажняющий крем с двумя видами гиалуроновой кислоты и восстанавливающим провитамином В5, матирующий крем-гель для комбинированной и жирной кожи, интенсивно увлажняющая маска для области вокруг глаз и другие находки автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой.
Последние несколько месяцев я пользовалась увлажняющим кремом La Roche-Posay Hyalu B5 с двумя видами гиалуроновой кислоты и восстанавливающим провитамином В5 в составе. Главное его воздействие — это отличное увлажнение, но текстура более плотная и насыщенная, чем у обычных увлажняющих кремов, поэтому он отлично подошел коже в холодное время года, а также в межсезонье: не только здорово увлажнял, но и делал кожу очень приятной наощупь. Постепенно ушла сезонная обезвоженность, и мелкие морщинки стали менее заметны — наверное, именно поэтому он позиционируется в качестве анти-эйджа.
В конце весны L'occitane запустили новую уходовую линейку для лица, направленную на увлажнение, — Аква Реотье, в которую вошли пять средств. Среди всех мне больше всего хочется выделить ультраувлажняющую эссенцию для лица, которая имеет довольно необычный форм-фактор — это такая сгущенная водичка, мысленно отсылающая нас к азиатским тонерам, а также увлажняющим сывороткам в каплях. Марка рекомендует ее применять перед нанесением основного ухода, но мой опыт также показал, что в жару она может подойти и в качестве ухода «соло» — например, под компактную пудру. Помимо богатой кальцием минеральной воды из источника Реотье, в составе, конечно же, есть гиалуроновая кислота.
Еще одно средство, которое мне хочется похвалить в рамках летнего периода, — матирующий крем-гель Filorga Hydra-Feller Mat. Он идеально подходит для комби и жирной кожи. У него очень приятная и легкая гибридная текстура крем-геля, который быстро впитывается, благодаря чему кожа моментально становится словно матовый шелк. Тут тоже в составе главный активный компонент — гиалуроновая кислота, причем двух видов — высокомолекулярная, которая заполняет морщинки и создает защитную дышащую пленочку, а также низкомолекулярная, которая стимулирует синтез коллагена.
Интенсивно увлажняющую маску для области вокруг глаз Clarins Hydra-Essentiel Eye Mask можно использовать двумя способами: в качестве экспресс-ухода на 10 минут или ночного несколько раз в неделю. На мне работают оба, хотя я отдаю предпочтение второму: для меня такой вариант удобнее. Но! Если состояние кожи вокруг глаз не самое прекрасное, что часто бывает в межсезонье, то первый вариант выручает — нанес, подождал и готово!
В моем арсенале уже давно есть сыворотка Phyto-C Icy Blue, и мне она очень нравится. Кроме отличного увлажнения (она вполне в состоянии справиться с ним одна без дополнительного поддерживающего крема) за счет высокой концентрации гиалуроновой кислоты она приятно охлаждает кожу во время применения, успокаивает, а также уменьшает воспаления-раздражения и ускоряет заживление. Идеальный вариант для страдающих акне (и не только)!
Ночная увлажняющая маска Kiehl's Ultra Facial Overnight Hydrating Masque когда-то стала первой моей ночной маской и до сих пор входит в тройку самых любимых. Тут тот случай, когда эффект видишь с первого применения: отлично увлажняет и восстанавливает кожу даже спустя одну ночь. Наношу ее вечером довольно толстым слоем, хожу так пару часов, далее промакиваю излишки салфеткой и ложусь спать, а еще не забываю про область губ — утром их не узнать!
Недавно на российский рынок вышла американская марка CeraVe, в средствах которой прекрасно соблюден баланс качества и стоимости. Почти каждое выпускают как в маленьком, так и в очень большом объеме, что весьма и весьма удобно. Например, известный увлажняющий крем CeraVe Moisturizing Cream, который подходит не только для тела, но и для лица, есть в небольшом флакончике 50 мл. (334 руб.), а также в громадной банке 340 мл. (907 руб.). В составе гиалуроновая кислота (ну куда же без нее!) и восстанавливающие церамиды. Отдельно отмечу отсутствие отдушки — иногда это очень кстати, особенно когда кожа реактивна и реагирует абсолютно на все.
Мой любимый зимний увлажняющий крем для лица — SkinCeuticals Emollience, направленный на восстановление гидролипидного барьера кожи. Так получается, что в связи с регулярным использованием кислот кожа постоянно шелушится и истончается, поэтому увлажнение для меня всегда актуально, а в холодное время года необходимость в этом только возрастает. И вот этот крем с легкостью поддерживает кожу в идеальном состоянии — увлажняет, регенерирует и всячески помогает (даже морально — своей шикарной наиприятнейшей текстурой). Несмотря на то, что он предназначен для сухой кожи, моя комби его радостно принимает — он нежирный, быстро впитывается и даже оставляет полуматовый эффект.
Uriage Eau Thermale Rich Water Cream SPF20 — это дневной увлажняющий крем с городским уровнем солнцезащиты. На мой взгляд, очень удачный вариант дневного крема для сухой кожи, т.к. обычно кремы для этого типа излишне жирные и долго впитываются, а этот наоборот хорошо впитывался и не оставлял масляной пленки даже при моей комбинированной коже. Текстура с одной стороны насыщенная, а с другой — довольно легкая с очень экономичным распределением. Единственное, что мне не понравилось в нем, — довольно сильная отдушка, но это вопрос вкуса.
Маска The Oozoo Face In-Shot Mask Hydrolift‎ хороша на тот случай, когда по ряду причин состояние лица очень и очень печальное, а стать вновь человеком хочется как можно скорее! У нее просто фантастическая система использования: в комплекте идет двухфазный шприц, который сначала надо достать и перемешать, далее он вставляется в специальный клапан, и после состав из шприца вводится в полость с тканевой маской и основным составом. Получается, что в одном продукте сразу три формулы, которые мы активируем непосредственно перед применением.
BeautyHack.ru: последние новости
Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели Как похудеть во время отпуска? Косметичка редактора: 16 отличных средств для отпуска
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом59
Названы «страшные» последствия отказа от курения23
Дети звезд, которые не могут сами себя обеспечить2
Женские недостатки, от которых мужчины без ума19
Анна Семенович предпочитает секс ночным перекусам11
Новости партнеров
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение