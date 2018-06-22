Выбор блогера: топ-10 увлажняющих средств для лица на лето

Увлажняющий крем с двумя видами гиалуроновой кислоты и восстанавливающим провитамином В5, матирующий крем-гель для комбинированной и жирной кожи, интенсивно увлажняющая маска для области вокруг глаз и другие находки автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой.

Последние несколько месяцев я пользовалась увлажняющим кремом La Roche-Posay Hyalu B5 с двумя видами гиалуроновой кислоты и восстанавливающим провитамином В5 в составе. Главное его воздействие — это отличное увлажнение, но текстура более плотная и насыщенная, чем у обычных увлажняющих кремов, поэтому он отлично подошел коже в холодное время года, а также в межсезонье: не только здорово увлажнял, но и делал кожу очень приятной наощупь. Постепенно ушла сезонная обезвоженность, и мелкие морщинки стали менее заметны — наверное, именно поэтому он позиционируется в качестве анти-эйджа.

В конце весны L'occitane запустили новую уходовую линейку для лица, направленную на увлажнение, — Аква Реотье, в которую вошли пять средств. Среди всех мне больше всего хочется выделить ультраувлажняющую эссенцию для лица, которая имеет довольно необычный форм-фактор — это такая сгущенная водичка, мысленно отсылающая нас к азиатским тонерам, а также увлажняющим сывороткам в каплях. Марка рекомендует ее применять перед нанесением основного ухода, но мой опыт также показал, что в жару она может подойти и в качестве ухода «соло» — например, под компактную пудру. Помимо богатой кальцием минеральной воды из источника Реотье, в составе, конечно же, есть гиалуроновая кислота.

Еще одно средство, которое мне хочется похвалить в рамках летнего периода, — матирующий крем-гель Filorga Hydra-Feller Mat. Он идеально подходит для комби и жирной кожи. У него очень приятная и легкая гибридная текстура крем-геля, который быстро впитывается, благодаря чему кожа моментально становится словно матовый шелк. Тут тоже в составе главный активный компонент — гиалуроновая кислота, причем двух видов — высокомолекулярная, которая заполняет морщинки и создает защитную дышащую пленочку, а также низкомолекулярная, которая стимулирует синтез коллагена.

Интенсивно увлажняющую маску для области вокруг глаз Clarins Hydra-Essentiel Eye Mask можно использовать двумя способами: в качестве экспресс-ухода на 10 минут или ночного несколько раз в неделю. На мне работают оба, хотя я отдаю предпочтение второму: для меня такой вариант удобнее. Но! Если состояние кожи вокруг глаз не самое прекрасное, что часто бывает в межсезонье, то первый вариант выручает — нанес, подождал и готово!

В моем арсенале уже давно есть сыворотка Phyto-C Icy Blue, и мне она очень нравится. Кроме отличного увлажнения (она вполне в состоянии справиться с ним одна без дополнительного поддерживающего крема) за счет высокой концентрации гиалуроновой кислоты она приятно охлаждает кожу во время применения, успокаивает, а также уменьшает воспаления-раздражения и ускоряет заживление. Идеальный вариант для страдающих акне (и не только)!

Ночная увлажняющая маска Kiehl's Ultra Facial Overnight Hydrating Masque когда-то стала первой моей ночной маской и до сих пор входит в тройку самых любимых. Тут тот случай, когда эффект видишь с первого применения: отлично увлажняет и восстанавливает кожу даже спустя одну ночь. Наношу ее вечером довольно толстым слоем, хожу так пару часов, далее промакиваю излишки салфеткой и ложусь спать, а еще не забываю про область губ — утром их не узнать!

Недавно на российский рынок вышла американская марка CeraVe, в средствах которой прекрасно соблюден баланс качества и стоимости. Почти каждое выпускают как в маленьком, так и в очень большом объеме, что весьма и весьма удобно. Например, известный увлажняющий крем CeraVe Moisturizing Cream, который подходит не только для тела, но и для лица, есть в небольшом флакончике 50 мл. (334 руб.), а также в громадной банке 340 мл. (907 руб.). В составе гиалуроновая кислота (ну куда же без нее!) и восстанавливающие церамиды. Отдельно отмечу отсутствие отдушки — иногда это очень кстати, особенно когда кожа реактивна и реагирует абсолютно на все.

Мой любимый зимний увлажняющий крем для лица — SkinCeuticals Emollience, направленный на восстановление гидролипидного барьера кожи. Так получается, что в связи с регулярным использованием кислот кожа постоянно шелушится и истончается, поэтому увлажнение для меня всегда актуально, а в холодное время года необходимость в этом только возрастает. И вот этот крем с легкостью поддерживает кожу в идеальном состоянии — увлажняет, регенерирует и всячески помогает (даже морально — своей шикарной наиприятнейшей текстурой). Несмотря на то, что он предназначен для сухой кожи, моя комби его радостно принимает — он нежирный, быстро впитывается и даже оставляет полуматовый эффект.

Uriage Eau Thermale Rich Water Cream SPF20 — это дневной увлажняющий крем с городским уровнем солнцезащиты. На мой взгляд, очень удачный вариант дневного крема для сухой кожи, т.к. обычно кремы для этого типа излишне жирные и долго впитываются, а этот наоборот хорошо впитывался и не оставлял масляной пленки даже при моей комбинированной коже. Текстура с одной стороны насыщенная, а с другой — довольно легкая с очень экономичным распределением. Единственное, что мне не понравилось в нем, — довольно сильная отдушка, но это вопрос вкуса.

Маска The Oozoo Face In-Shot Mask Hydrolift‎ хороша на тот случай, когда по ряду причин состояние лица очень и очень печальное, а стать вновь человеком хочется как можно скорее! У нее просто фантастическая система использования: в комплекте идет двухфазный шприц, который сначала надо достать и перемешать, далее он вставляется в специальный клапан, и после состав из шприца вводится в полость с тканевой маской и основным составом. Получается, что в одном продукте сразу три формулы, которые мы активируем непосредственно перед применением.