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Актриса Дрю Бэрримор восхитила поклонников снимком без макияжа
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Актриса Дрю Бэрримор восхитила поклонников снимком без макияжа 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Американская актриса Дрю Бэрримор хотела привлечь внимание к собственной линии косметики, опубликовав в Instagram снимок, который показывает разницу между ее внешностью без косметики и с профессиональным макияжем. И несмотря на то, что для фото «после» актрису накрасила визажист, пользователям больше понравилась естественная красота Бэрримор.
43-летняя актриса не побоялась появиться без макияжа в видеоролике, опубликованном на канале нидерландской визажистки Никки де Ягер, снятом в рамках рекламной кампании собственной косметики «Beauty». Для большего эффекта актрисе был нанесен макияж только на одну половину лица.
Итог работы Бэрримор показала в соцсети. Публикация набрала более 320 тысяч «лайков» и около трех тысяч комментариев. И если некоторые пользователи восхищались красивым макияжем, то большинство комментаторов отметили естественную красоту актрисы.
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