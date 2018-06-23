Исправляйся! 10 ошибок макияжа, которые ты делаешь каждый день

Красивый макияж — это не только творческий подход, но и дело техники. Последнее даже важнее! Чтобы мейкап смотрелся безупречно и оставался таким весь день, обрати внимание на распространенные ошибки, которые ты наверняка допускаешь.

Красишь ресницы в несколько слоев

Самая распространенная ошибка, которую допускает каждая вторая. Сидеть и наслаивать тушь на ресницах, в надежде добиться максимального результата. На деле ты получаешь «бархатные» ресницы, которые совсем не смотрятся круто. Если ты посмотришь на то, как это делают профессиональные визажисты, то убедишься — процесс нанесения туши занимает не более 30 секунд! Главное, начинать от самого основания ресниц, и вести кисточку вверх пульсирующими Z-образными движениями — это первый слой. Второй слой — подкрути кисточку, чтобы приподнять ресницы еще выше. И остановись на этом!

Путаешь румяна и бронзер

Многие девушки не видят никакой разницы между бронзером и румянами. Особенно это заметно летом, когда все хотят поскорее стать загорелыми и наносят бронзер на яблочки щек вместо румян. Тоже так делаешь? А вот не надо! Румяна имеют розовый, нежно-розовый или персиковый оттенок. Их наносят на яблочки щек (улыбнись и найди самую выступающую точку) и хорошо растушевывают достаточно плотной кистью.

Что же тогда делать с бронзером? Возьми пушистую кисть и «пройдись» по всему лицу — под скулами, у основания лба, на кончике носа и подбородке. А вот непосредственно на щеки бронзер не наноси НИКОГДА.

Используешь сухой Beauty blender

Многие из нас полюбили спонжи Beauty blender для нанесения тональной основы — в косметичке некоторых девушек они даже заменили кисти. Но есть одна грубая ошибка, которую допускают практически все — использование сухого спонжа. Это «чудо-яйцо» предназначено как раз для влажного нанесения тона — его нужно намочить в воде, хорошенько выжать и только потом использовать.

Припудриваешь лицо перед макияжем

Трудно сказать, откуда пошел этот распространенный бьюти-совет, что перед макияжем нужно обязательно припудриться. Якобы для стойкости мейкапа. Разумеется, это полная чушь — как ты потом будешь наносить тональный крем? Для сухой кожи этот способ вообще смерть. Запомни, пудра — финиш твоего макияжа, но никак не его старт.

Подводишь брови карандашом

Карандаши для бровей хороши в руках профессионала, да и то многие визажисты предпочитают их избегать. Дело в том, что основа карандаша слишком жирная, а цвет бывает чересчур насыщенным, его трудно растушевать. Что мы имеем в итоге? Толпы девушек со злыми «самурайскими» бровями. Лучше используй специальный гель и тени для бровей, которые легкой дымкой наносятся с помощью жесткой кисти — смотреться будет в сотни раз более естественно!

Выбираешь слишком светлый оттенок консилера

На этом пункте «прокололись» не только простые смертные, но и многие селебрити — от Николь Кидман до Евы Лонгории . Желание скрыть темные круги под глазами приводит к тому, что девушки выбирают очень светлый консилер. В итоге под глазами не синяки, а белые пятна… Используй консилер всего на 1−2 тона светлее твоего тонального средства, а также согласуй его цвет с оттенком кожи. Например, если у тебя кожа с песочным подтоном, то и корректор может быть желтоватым.

Закрашивая синяки под глазами, забываешь про переносицу

Еще одна распространенная ошибка в использовании корректора. Нам часто кажется, что темные круги нужно маскировать именно под глазами. В итоге ты наносишь средство под нижнее веко — так ведь? На деле начинать все нужно от переносицы, около внутреннего уголка глаза. Именно там прячется коварная тень, которая и создает ощущение уставшего взгляда. Используй корректор именно в этой области, и, возможно, под глазами он тебе уже не понадобится.

Не растушевываешь карандаш для губ Все уже давно поняли, что контур губ не должен быть темнее помады — нам кажется, что эту ошибку из 90-х давно никто не делает. Но есть еще одно НО! Карандаш для губ, который ты используешь, чтобы помада не растекалась, тоже лучше слега растушевывать, особенно его внутреннюю линию. Ты можешь не заметить, как «съешь» помаду, и тогда на губах останется только контур — замечала такое за другими? Смотрится жутко, согласись. А если карандаш будет слегка растушеван, эту оплошность никто не заметит. Кроме того, сейчас в моде чуть-чуть размытый контур.

Припудриваешь всю поверхность лица

Хорошо, ты знаешь, что пудру нельзя использовать ДО нанесения тональных средств, и делаешь все правильно — завершаешь свой мейк легкой дымкой пудры. Все же есть одна ошибка, которую совершают большинство девушек — пудрят всю поверхность лица. Сейчас в моде естественность и даже легкий блеск — лицо никогда не должно быть совершенно матовым. Поэтому используй пудру только в Т-зоне — лоб, нос, подбородок, и сочетай ее с хайлайтером — легкий блеск добавляй на скулы, середину переносицы и верхние уголки губ, под носом. Так твое лицо будет казаться куда более объемным, скульптурным и привлекательным, чем матовый «чистый лист».

Наносишь жидкую подводку, не используя тени

Одна из самых распространенных ошибок! Многие из нас экономят время на макияже, и, рисуя стрелки, делают это прямо на «голую» кожу. В итоге к вечеру они могут слегка размыться или даже (самое страшное!) отпечататься на верхнем веке. На самом же деле ни один профессиональный визажист не нарисует стрелки на неподготовленных веках. Чтобы стрелочка была ровной, четкой и держалась весь день, используй сначала базу под тени, потом тени телесного или розоватого оттенка, и только после этого берись за подводку. Profit!