Ещё
В Самаре выпустили «футбольную косметику с запахом пива
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самаре выпустили «футбольную косметику с запахом пива 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Самарская компания «Весна» подготовила необычный сюрприз для футбольных болельщиков. По словам главного маркетолога Виталия Губова, идея производства мыла с ароматом хмеля, солода и пивных дрожжей родилась из шутки. В какой-то момент производители справедливо решили, что многие туристы знают Самару как родину самого известного в стране сорта пива, и решили таким образом «поймать хайп».
Как сообщает сайт KP.RU, сейчас на фабрике выпускают пенное мыло, жидкое и кусковое с логотипом «Жигулевское». По словам создателей, они решили использовать полезные свойства пивных дрожжей и хмеля, а также воспользоваться популярностью пенного напитка у футбольных фанатов. Ожидается, что скоро продукцию начнут поставлять в алкомаркеты и бары города.
Ранее Пятый канал рассказывал, как скачущие верхом на Трампе бразильцы спели «В Питере пить!» и выучили русский мат.
Пятый канал: последние новости
«Все равно колхозница»: сколько пластических операций сделала Бузова? Дарья Клюкина из шоу «Холостяк» выложила голые фото и послала всех в баню Пуговка уже не та. Звезда «Папиных дочек» похвасталась аппетитной грудью
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы «страшные» последствия отказа от курения36
Полуголую Бледанс осудили за лишние килограммы1
Йовович показала плоскую грудь и небритые подмышки21
Женские недостатки, от которых мужчины без ума21
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях4
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение