В Самаре выпустили «футбольную косметику с запахом пива

Самарская компания «Весна» подготовила необычный сюрприз для футбольных болельщиков. По словам главного маркетолога Виталия Губова, идея производства мыла с ароматом хмеля, солода и пивных дрожжей родилась из шутки. В какой-то момент производители справедливо решили, что многие туристы знают Самару как родину самого известного в стране сорта пива, и решили таким образом «поймать хайп».

Как сообщает сайт KP.RU, сейчас на фабрике выпускают пенное мыло, жидкое и кусковое с логотипом «Жигулевское». По словам создателей, они решили использовать полезные свойства пивных дрожжей и хмеля, а также воспользоваться популярностью пенного напитка у футбольных фанатов. Ожидается, что скоро продукцию начнут поставлять в алкомаркеты и бары города.

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