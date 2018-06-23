«Блондинкой было лучше»: молодая жена Преснякова стала рыжеволосой

Женщины любят экспериментировать со своей внешностью, даже если окружающие твердят об их красоте. 21-летняя избранница Никиты Преснякова Алена Краснова получает много хвалебных отзывов о себе, но и она решила сменить имидж. Еще недавно девушка была светловолосой, а сейчас перекрасилась в яркий цвет.

Изящная миловидная блондинка Алена Краснова, которая в прошлом году стала женой Никиты Преснякова, внука певицы Аллы Пугачевой , изменила свой образ. Публика привыкла видеть ее блондинкой и поклонники считали, что светлые локоны как нельзя лучше ей подходят. Но она решила, что пришла пора меняться.

Вскоре после свадьбы Краснову заметили с лиловым оттенком волос, интенсивность которого менялась. А теперь красавица, которая строит модельную карьеру, появилась на своей странице в Инстаграме рыжеволосой. Мнения подписчиков знаменитости разделились — часть решила, что ей хорошо в любом цвете, еще часть раскритиковала изменения: «Очень красиво и светленькой, и с фиолетовыми волосами, вас не испортить!» «Аленка, вы прекрасны! Но с длинными волосами было лучше!»

«Да, и блондинкой было лучше. Это тот случай, когда менять — значит портить». «Рыжий — это не ваше, мне не нравится». «А мне кажется, что очень органично, подходит этот цвет и под кожу и под светлые глаза, почему нет?» «В молодости постоянно хочется меняться, но мне кажется, что вы вернетесь в блонд!»

Краснова не только экспериментирует с шевелюрой, но и всячески улучшает внешность в целом. Пользователи заметили, что она недовольна и формой своих зубов, потому стала носить брекеты. Ей советуют не комплексовать из-за них, ведь мера временная и они необходимы ради красоты. В свой день рождения жена Никиты Преснякова сделала профессиональный макияж, который многим не понравился. Ей посоветовали не обращаться за помощью к стилистам, которые могут только ухудшить, а не улучшить внешний вид.