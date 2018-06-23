Макияж «я только из отпуска»: пошаговая инструкция и видео

Представим, что утром вы выглядите примерно так: синяки под глазами, легкая асимметрия и бледная (даже если это смуглая) кожа. Как же придать лицу отдохнувший вид?

Модель без макияжа

Шаг №1: выравниваем тон лица

Неожиданный совет, но если у вас есть время, обязательно его попробуйте: начните макияж с тканевой маски. Желательно той, которую используют по утрам, чтобы привести лицо в порядок после бурной ночи. После этого нанесите увлажняющий крем, слегка вбейте его подушчками пальцев, чтобы привести кожу в тонус (если же у вас жирная кожа, то вам пригодится крем с матирующим эффектом, его не стоит наносить похлопывающими движениями, чтобы не активизировать сальные железы).

Дальше вам потребуется консилер, тональный крем или пудра — все зависит от состояния вашей кожи. Чем она беспроблемнее, тем легче текстура. С помощью выбранного средства скрываем синяки под глазами, акне, венозную сеточку, мелкие морщинки. Чтобы добиться эффекта ровного покрытия, смешайте праймер и тональную основу, а потом нанесите с помощью спонжа.

1. Крем-корректор Enlighten EE Even Effect Skintone Corrector SPF 30; 2. СС-крем Lumene Nordic Nude

Важно помнить, что средства нужно использовать отдельно друг от друга, чтобы пудра не подчеркивала мелкие морщинки на лице. Безупречный цвет кожи и идеально ровное покрытие обеспечит тональный флюид Diorskin Forever Fluid от Dior. Пудра Urban Decay Naked Illuminated с эффектом сияния подарит коже невесомый и равномерный тон. Средства можно приобрести в магазине «РИВ ГОШ».

Тональный флюид Diorskin Forever Fluid, «РИВ ГОШ», цена: от 2 741 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Пудра Urban Decay Naked Illuminated​, «РИВ ГОШ», цена: от 2 650 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Шаг №2: акцент на брови

С помощью карандаша подчеркните брови. Не выходите за их контур и берите оттенок, который будет чуть светлее вашего природного, так как ваша цель не сделать кукольные линии, а заполнить пустоты. Идеальный карандаш — не слишком жесткий или мягкий. При необходимости зафиксируйте макияж бровей специальным воском.

Для идеальной фиксации используйте прозрачные гели Stay-in-Place и Control Freak Eye от магазина «РИВ ГОШ». Надежная фиксация и ухоженный вид бровей обеспечены на весь день.

Гель для бровей Estee Lauder Stay-In-Place​, цена: от 1 391 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Гель для бровей NYX Professional Make Up Control Freak​, цена: от 520 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Шаг №3: макияж глаз

Используйте палетку теней нюдовых оттенков, которые обеспечат эффект второй кожи. С их помощью вы легко сможете скорректировать форму глаз и расставить нужные акценты. На загорелой коже хорошо смотрятся нежно-розовые тени, которые создают эффект сияющих глаз. Затем необходимо нарисовать стрелки (иначе глаза будут казаться заплаканными) и слегка их растушевать.

Этот пункт можно пропустить, особенно если на улице жара. В этом случае чем меньше на вас косметики, тем лучше.

С помощью одного взмаха кисточки нанесите тушь, чтобы смотреть на мир широко раскрытыми глазами. Выбирайте средство, которое прорисует каждую ресничку и придаст объем без утяжеления.

В жару лучше выбрать водостойкую тушь. Вместо черной туши отдать предпочтение коричневой, она сделает макияж глаз более спокойным и естественным.

1. Карандаш для бровей Chanel Crayon Sourcils; 2. Тушь для ресниц Max Factor 2000 Calorie; 3. Тени для век Urban Decay Naked 3 Если хотите придать ресницам объем без утяжеления, воспользуйтесь тушью Bourjois Beauty' full от магазина «РИВ ГОШ». Специальная формула создана на основе натуральных восков, обогащена витаминами В5 и Е. Веки оттените палеткой нюдовых теней MAC Eye Shadow Amber Times.

Тушь Bourjois Beauty' full, цена: от 403 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Палетка теней MAC Eye Shadow Amber Times​, цена: от 3 270 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Шаг №4: эффект загара

Бронзатор придаст лицу отдохнувший загорелый вид, а еще скорректирует овал лица. В отличие от тонального средства он не должен сливаться с основным тоном кожи. Обладательницам светлой кожи подойдет бежево-розовый, персиковый оттенок, средней — розовый с золотым вкраплением, а темной — террактовый или медный. Важный нюанс: бронзаторы с матовой текстурой хорошо подходят для скульптурирования, с деликатным шиммером — для имитации загара.

С помощью кисти нанесите средство вдоль линии роста волос, на виски, над бровями, на скулы, подбородок, спинку носа.

1. Бронзатор Bronze Lights; 2. Пудра BeYu Sun Powder; 3. Бронзатор Lumene Instant Glow Watercolor Bronzer; 4. Тональный крем GUERLAIN TERRACOTTA SKIN; 5. Пудра Bronzing Powder от Mac Жидкий бронзатор легко растушевывается и наносится более равномерно, а компактный вариант удобен в дороге. Бронзатор от Eva Mosaic придаст лицу золотистое сияние, подходит для любого оттенка кожи. Средство Lumene Instant Glow Watercolor увлажнит и придаст коже теплое сияние.

Бронзатор Eva Mosaic​, «РИВ ГОШ», цена: от 462 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Бронзатор Lumene Instant Glow Watercolor​, «РИВ ГОШ», цена: от 1 661 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Шаг №5: расставляем акценты

Одного бронзатора для эффекта «я только из отпуска» явно недостаточно. С помощью хайлайтера расставим нужные акценты, нанеся его на спинку носа, скулы, под бровь и ямку над губами.

1. Карандаш-хайлайтер Gosh Lift and Highlight; 2. Пудра с эффектом сияния Vanilla Quartz; 3. Хайлайтер-стик Clarins Attrap’lumiere

С этой задачей отлично справятся хайлайтеры Bobbi Brown от магазина «РИВ ГОШ». Сияющая пудра легко наносится кистью, создавая легкое мерцание. Каждый цвет при желании можно использовать отдельно в качестве теней для век.

Хайлайтер Bobbi Brown Shimmerbrick Pink Quartz​, «РИВ ГОШ», цена: от 3 655 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Хайлайтер Bobbi Brown Shimmerbrick Nectar​, «РИВ ГОШ», цена: от 3 655 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Шаг №6: макияж губ Можно использовать как матовую помаду, так и блески. Персиковые и коралловые оттенки создадут летнее настроение.

1. Блеск для губ Givenchy Les Saisons Cushion Kiss; 2. Масло-блеск для губ EVELINE TINT PEACH ORANGE

Посмотреть весь процесс можно здесь:

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