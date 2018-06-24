Тина Канделаки поделилась секретом молодости

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что она в свои 42 года не собирается «молодиться», но хочет хорошо выглядеть, поэтому соблюдает ряд правил.

Прежде всего, Канделаки выступает против пассивного образа жизни. Она не только занимается спортом, но и постоянно общается с молодежью и энергичными людьми, которые заряжают своими идеями и взглядом на жизнь.

Женщина уверена, что каждый человек должен пристально следить и ухаживать не только за волосами и зубами, но и за кожей. Еще во время работы на телевидении в Грузии Тина при любых условиях тратила час на удаление грима и тщательное увлажнение кожи перед сном.

В настоящее время Канделаки предпочитает использовать мисты — увлажняющие спреи с полезными элементами, такими, как гиалуроновая или молочная кислота, а также глицерин. Телеведущая дополнительно попросила читателей поделиться своими косметическими находками, чтобы она смогла попробовать что-нибудь новое.