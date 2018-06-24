9 летних ароматов, которые достойны вашего внимания

Чтобы в жару не доставлять окружающим дискомфорт своим парфюмом, к его выбору нужно подходить очень серьезно.9 летних ароматов, которые достойны вашего вниманияВ этой подборке собраны ароматы, которые идеально подойдут для жаркого летнего периода. Но тем не менее, прежде, чем вы купите аромат, стоит его попробовать поносить. Bloom Acqua di Fiori, Gucci

К привычному нам звучанию Gucci

Bloom

Александр Микелле решил добавить зеленый гальбанум и черную смородину, чтобы получить Gucci Bloom Acqua di Fiori, аромат, который олицетворяет лето. Парфюм воплощает жизнерадостность, энергию дружбы и молодости.

Daisy Love, Marc Jacobs

Обновленная версия легендарного аромата Daysi, Marc Jacobs Daisy Love, напоминает о лете на побережье океана, где тонкие ноты мускуса и влажной древесины сочетаются с цветочной композицией.

Missoni

Туалетная вода Missoni яркий цитрусовый взрыв на цветочной подложке с добавлением красного перца. Аромат, вдохновлен первыми утренними лучами, и принесет своей обладательнице заряд энергии, даже в самое раннее летнее утро.

Lacoste

Pour

Femme

В 2017 году Lacoste Pour Femme получил вторую жизнь и реинкарнировался в совершенно ином образе. На базе сандала и кедра, жасминовые ноты прежнего звучания дополнились цитрусовыми и цветочными аккордами. Cuvee Abrau, Selection Excellence Шампанское у нас ассоциируется с зимой и новым годом, но аромат Cuvee Abrau от российского бренда Selection Excellence, с нотами бергамота и гибискуса идеально подойдет для жарких летних дней. Cyclades, FiiLiT Аромат Cyclades от бренда FiiLiT — посвящение греческому архипелагу Киклады. Главный образ аромата — ветер, в исполнении бергамота и петигрейна, и зелень Киклад, представленная розами и фиалками. Kanat, Angela Ciampagna Kanat Angela Ciampagna отсылает нас к системе резервуаров для хранения воды в старинном итальянском городе Атри. Свежесть и прохлада воды сочетается в аромате нотами ягод и фруктов с лепестками цветов. Francine, Francesca Dell ' Oro Аромат Francine парфюмерного бренда Francesca Dell ' Oro — это отдых на Средиземноморском побережье, путешествие по просторам Тасканы со свежестью цитрусовых и нежностью жасмина. Kokeshi Ароматы Kokeshi отвечают всем представлениям об идеальном летнем парфюме не только благодаря своим пирамидам, но и ярким флаконам в виде японских кукол-кокеши, которые, если верить легенде, приносят удачу. Читайте также: 7 нишевых ароматов, которые вы полюбите с первого вдоха 13 парфюмированных средств, которые с легкостью заменят летом духи