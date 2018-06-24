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«Как змея»: Эшли Грэм сняла профессиональный грим с лица
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«Как змея»: Эшли Грэм сняла профессиональный грим с лица 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
30-летняя модель plus-size Эшли Грэм прославилась благодаря своему пышному телу, которым неустанно радует публику буквально каждый день. Однако на этот раз звезда привлекла внимание к своему лицу, показав почитателям, как избавляется от грима на лице, наложенного на время съемок.
Одна из самых востребованных моделей размера plus Эшли Грэм в первую очередь знаменита своей фигурой, чьи аппетитные округлости хорошо знакомы многим почитателям звезды. Однако знаменитость также занимается съемками в кино и телешоу, и на днях ей понадобилась серьезная помощь профессиональных гримеров, которые до неузнаваемости преобразили ее лицо. Для проекта звезде шоу-бизнеса приклеили искусственную кожу, и Эшли решила подразнить своих почитателей, показав им, как сдирает грим со своего лица после окончания работы.
Стоит отметить, что далеко не все подписчики были рады тому, что модель решила обнародовать столь спорные кадры. И в самом деле, перед глазами публики Эшли предстала в довольно неприятном виде — висящие клочья смуглой кожи произвели глубокое впечатление на обывателей, которые буквально не знали, как реагировать на данное представление. «Вы как змея сбрасываете кожу. Не могу на это смотреть» «Вот это профессиональный грим. Смотрится — жуть» «Круто! Как фильм ужасов наяву, только взаправду» «Мне нравится, как вы бесстрашны. Показываете то, что скрыто в гримерке» «Вы на секунду не на шутку перепугали меня!»
Впрочем, реакция публики весьма понятна. По уверениям многочисленных обывателей, известность к Эшли пришла только благодаря ее красивому лицу, в то время как ее выдающиеся округлости вызывают раздражение многочисленными складочками, в которых далеко не каждый сумеет разглядеть красоту.
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Женский форум
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