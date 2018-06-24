Столичные больницы проведут для горожан образовательные лекции, бесплатные обследования и консультации

Желающие смогут посетить экскурсии в роддомах, научиться правильному уходу за тяжелобольными или узнать, как справиться со стрессом или депрессией.

Для горожан в июле будут организованы образовательные лекции, бесплатные обследования и консультации врачей в столичных больницах. Молодые родители, например, смогут попасть на экскурсии в родильные дома, а родственников тяжелобольных научат правильному уходу за пациентами. Люди, подверженные стрессу или депрессиям, узнают, как можно справиться с этими трудностями. Вместе с тем, жителям Москвы расскажут о самых распространенных травмах, сахарном диабете и хронических заболеваниях.

Специалисты Научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии помогут желающим провести лето без проблем с кожей. Во время лектория, который пройдет 9 июля, горожанам объяснят, что такое фотодерматиты (заболевания, связанные с повышенной чувствительностью кожи к солнечным лучам — прим. ред.), а также какие растения представляют опасность для кожи и что делать при укусе клеща. Об онкологических заболеваниях поговорят с посетителями городской клинической больницы №4, отмечает mos.ru

Акция «За позитивный настрой» будет организована в психиатрической клинической больнице №4 имени Ганнушкина. Таким образом 14, 15, 28 и 29 июля желающие смогут пройти индивидуальную психологическую диагностику стресса, проконсультироваться у врачей-психиатров и психологов.

Отдельная программа будет организована для будущих мам. Сотрудники роддомов покажут посетителям приемные отделения, родильные залы, а также палаты для мам и детей.