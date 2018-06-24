Ещё
Столичные больницы проведут для горожан образовательные лекции, бесплатные обследования и консультации
Далее:
Читайте также:
Ещё

Столичные больницы проведут для горожан образовательные лекции, бесплатные обследования и консультации 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Желающие смогут посетить экскурсии в роддомах, научиться правильному уходу за тяжелобольными или узнать, как справиться со стрессом или депрессией.
Для горожан в июле будут организованы образовательные лекции, бесплатные обследования и консультации врачей в столичных больницах. Молодые родители, например, смогут попасть на экскурсии в родильные дома, а родственников тяжелобольных научат правильному уходу за пациентами. Люди, подверженные стрессу или депрессиям, узнают, как можно справиться с этими трудностями. Вместе с тем, жителям Москвы расскажут о самых распространенных травмах, сахарном диабете и хронических заболеваниях.
Специалисты Научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии помогут желающим провести лето без проблем с кожей. Во время лектория, который пройдет 9 июля, горожанам объяснят, что такое фотодерматиты (заболевания, связанные с повышенной чувствительностью кожи к солнечным лучам — прим. ред.), а также какие растения представляют опасность для кожи и что делать при укусе клеща. Об онкологических заболеваниях поговорят с посетителями городской клинической больницы №4, отмечает mos.ru.
Акция «За позитивный настрой» будет организована в психиатрической клинической больнице №4 имени Ганнушкина. Таким образом 14, 15, 28 и 29 июля желающие смогут пройти индивидуальную психологическую диагностику стресса, проконсультироваться у врачей-психиатров и психологов.
Отдельная программа будет организована для будущих мам. Сотрудники роддомов покажут посетителям приемные отделения, родильные залы, а также палаты для мам и детей.
Вечерняя Москва: последние новости
Исследователи рассказали, сколько на самом деле тратят мужчины на кольцо для помолвки Пять главных ошибок постящихся Ученые выяснили, чем вреден рыбий жир
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы «страшные» последствия отказа от курения38
Муцениеце высказалась о романе с Нагиевым2
Звездные дочки, которые выглядят старше мам3
Звезды, которые пытались покончить с собой2
Жена Уилла Смита сделала интимную пластику
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение