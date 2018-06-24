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В июле ведущие клиники Москвы проведут бесплатные обследования и консультации
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В июле ведущие клиники Москвы проведут бесплатные обследования и консультации 

ИД «Собеседник» 24 июня 2018
В июле жители Москвы смогут пройти бесплатное обследование и получить консультацию в ведущих больницах города.
Об этом сообщает сайт мэра Москвы. Помимо бесплатных обследований и консультаций, работники медицинских учреждений проведут ряд лекций о травмах, сахарном диабете и хронических заболеваниях, заболеваниях спины и суставов, онкологических заболеваниях. Также в ряде больниц пройдут занятия для беременных женщин
Источник напоминает, что для получения доступа к этим услугами необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС, а также при наличии направления (заключения) лечащих врачей и результаты предыдущих исследований.
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