В июле ведущие клиники Москвы проведут бесплатные обследования и консультации

В июле жители Москвы смогут пройти бесплатное обследование и получить консультацию в ведущих больницах города.

Об этом сообщает сайт мэра Москвы. Помимо бесплатных обследований и консультаций, работники медицинских учреждений проведут ряд лекций о травмах, сахарном диабете и хронических заболеваниях, заболеваниях спины и суставов, онкологических заболеваниях. Также в ряде больниц пройдут занятия для беременных женщин

Источник напоминает, что для получения доступа к этим услугами необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС, а также при наличии направления (заключения) лечащих врачей и результаты предыдущих исследований.