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Просто выспалась: Марго Робби и ее (почти) естественная красота
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Просто выспалась: Марго Робби и ее (почти) естественная красота 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Комментирует Наталья Афанасьева, заместитель директора по СПА и косметологическому кабинету X-Fit:
«У почти 28-летней Марго Робби яркая внешность, которая и стала ее проходом в Голливуд и, благодаря которой Марго смогла показать, что она не просто милое личико. Что касается изменений во внешности актрисы за последние 10 лет, кардинальных преображений у нее нет. Актриса сильно похудела из-за чего изменился ее овал лица, но, смотря на ямочки, которые образуются при улыбке, можно предположить, что актриса удаляла комки биша. Также заметно улучшилось состояние кожи — такой эффект может быть достигнут благодаря лазерной чистке лица и постоянном профессиональном уходе. Заметно, что актриса редко, но прибегает к уколам гиалуроновой кислотой для увлажнения и профилактики первых признаков старения».
Комментирует Анна Волегова, стилист салона красоты «Моне» Большая Грузинская: «Марго Робби постоянно стремится к переменам, за счет этого ее образы всегда разные. „Волк с Уолл-стрит“ принес 24-летней Марго Робби славу, именно тогда ее стали чаще приглашать на главные роли в фильмы „Тарзан“ и „Отряд самоубийц“. Последним штрихом стало окрашивание в блондинку, что и помогло ей продвинуться вперед в своей кинокарьере. В макияже актриса предпочитает делать основной акцент на губы. Будь то огненно красные, винно-бордовые или сливово-красные губы Марго Робби всегда приковывают внимание. Пухлые от природы они всегда четко очерчены и накрашены глубоким оттенком. [SLIDER_1] Марго Робби наделена густыми широкими бровями. В любом макияже она естественно зачесывает брови, нанося на них карандаш холодных оттенков — коричневый или графит. Даже без визажа брови актрисы аккуратно расчесаны, всегда увлажнены и уложены. В своем макияже Робби не ограничивает себя только черными — она использует и синие, и фиолетовые оттенки, это выгодно подчеркивает ее серо-голубые глаза. Фото, на которых Марго Робби без косметики, приятно удивляют красотой и свежестью. Без макияжа она выглядит совсем юной девчонкой с бархатной кожей. Лицо светится чистотой и ухоженностью. Отсутствие пигментных пятен, прыщей и черных точек говорит о правильном питании и постоянным уходом за лицом. Мешки под глазами, тусклый цвет кожи, сухость отсутствуют, даже несмотря на плотный график съемок, кино-диве удается выглядеть „на все 100%“.
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