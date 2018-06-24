10 средств для водостойкого макияжа до 800 рублей

Доступная и стойкая косметика, которая не боится ни дождя, ни жары, ни воды — в подборке BeautyHack.

Тональная основа Lasting Performance, Max Factor

Легкая основа с пудровым финишем, быстро высыхает на коже и держится до 8 часов. Подойдет не только для тех, кто ищет влагостойкое средство, но и для тех, кто не любит пачкать тоном одежду. Без труда смывается мицеллярной водой.

Цена: 572 руб.

Водостойкое средство для придания густоты бровям, Sephora

Это тушь для бровей с мягкой маленькой кисточкой, которая не только фиксирует волоски, но и прокрашивает пробелы. Представлена в трех удачных натуральных оттенках, которые, в отличие от многих средств для бровей, не уходят в рыжий или серый. Для нужной интенсивности оттенок можно наслаивать. Чтобы лишний раз не травмировать волоски, смывать лучше гидрофильным маслом.

Цена: 790 руб.

Помада для бровей Tame&Frame, NYX Те, кто знаком с похожей помадой для бровей от Anastasia Beverly Hills, оценят ее доступный аналог. Ложится тонким слоем, фиксирует волоски, заполняет пробелы и самое главное — водостойкая формула позволяет средству не скатываться и не размазываться весь день. Широкий выбор из пяти оттенков от светлых бежевых до насыщенных шоколадных.

Цена: 530 руб.

Водостойкая тушь 2000 Calorie Waterproof, Max Factor

Тушь-находка, которая дает и длину, и отлично держится, и не боится влаги. На ресницах засыхает не сразу, зато потом не осыпается в течение всего дня. Ничем не пахнет и не раздражает глаза, смывается только двухфазным средством или гидрофильным маслом.

Цена: 480 руб.

Водостойкая база для теней Proof it!, NYX База гелевой текстуры превращает любые тени в водостойкие и делает их пигмент более насыщенным. Держится весь день, но важно дать ей высохнуть после нанесения хотя бы минуту.

Цена: 520 руб.

Тени-карандаш для век Long Lasting Stick Eyeshadow, Kiko Milano

Тени-карандаш итальянской марки Kiko Milano — бестселлер в США. Их любят за удобный формат стика, приятную кремообразную текстуру, насыщенные чистые цвета (в ассортименте 32 оттенка) и отличную стойкость. Держатся минимум 8 часов и дают эффектный блестящий финиш — наносить можно как на все верхнее веко, так и вдоль линии роста ресниц. Смываются обычной мицеллярной водой.

Цена: 630 руб.

Гелевый карандаш Lasting Drama Gel 24H, Maybelline New York

Автоматический карандаш для век обладает необычной гелевой текстурой — получается эффект подводки. Пигменты — черный, коричневый, синий или зеленый — глубокие и стойкие, держатся весь день и отталкивают влагу. Для снятия используйте мицеллярную воду.

Цена: 330 руб.

Подводка Super Liner Perfect Slim, L`Oreal

Кисточка-фломастер очень маленькая, твердая и острая — удобно использовать для тонких стрелок. Не царапает веко, быстро высыхает на коже и стойко держится в течение всего дня — не размазывается и не трескается. Представлена в трех цветах — черном, синем и изумрудном. Смывайте специальным средством для снятия водостойкого макияжа.

Цена: 468 руб.

Гелевая подводка для глаз, Manly Pro Бюджетная подводка в стеклянной баночке, которую любят многие визажисты. Она универсальна — кисточкой можно прорисовать как тонкую, так и толстую стрелку. Гелевая текстура быстро сохнет и не осыпается, а водостойкая формула не плывет в течение дня. В ассортименте большой выбор оттенков — черный, коричневый, лазурный, сине-изумрудный, хаки и сливовый. Смывайте мягким средством с маслами.

Цена: 600 руб.

Ультра пигментированная матовая помада-стик Full Throttle Lipstick, NYX Несмотря на легкую текстуру и бархатный финиш, помада высокопигментированная и держится до тех пор, пока вы ее не удалите (лучше всего мицеллярной водой). На губах не ощущается, но лучше наносить на предварительно увлажненную кожу. Форма и размер стика очень функциональны — позволяют четко прокрасить контур и не выйти за его пределы.

Цена: 590 руб.