Библиотека необыкновенных ароматов Demeter и Ahmad Tea выпустят парфюм Earl Grey

Фестиваль британской музыки Ahmad Tea Music Festival проводится в Москве с 2011 года. Его цель — объединить британскую и русскую музыкальную культуру. За шесть лет фестиваль стал важной частью музыкальной жизни столицы, а на его сцене выступили PJ Harvey, The Libertines, Hot Chip, Elbow, Antony and the Johnsons и другие известные музыканты. Фото: Demeter Парфюмерный бренд Demeter выпускает более 200 необычных ароматов, среди которых есть гроза, булочка с корицей, знаки зодиака, волшебная пыльца и даже книжный переплёт. Духи на 95% натуральны и состоят из экологически чистых компонентов.

На создание новой лимитированной версии парфюмеры вдохновились ароматом чайного листа и масла бергамота. Духи Earl Grey Ahmad Tea поступят в продажу в день фестиваля, 21 июля. Хейдлайнером этого года станет группа Biffy Clyro, а кроме неё на сцене появятся Circa Waves, Sundara Karma, Wolf Alice, Том Греннан и Майлз Кейн.

Узнать подробнее об Ahmad Tea Music Festival и купить билеты можно на официальном сайте. Статьи по теме Acqua di Parma выпустила набор с любимыми ароматами Самый дорогой парфюм в мире был продан за 200 тысяч евро

Запись «Библиотека необыкновенных ароматов Demeter и Ahmad Tea выпустят парфюм Earl Grey» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.