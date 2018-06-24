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Большой обман: как «слепить» себе новый нос
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Большой обман: как «слепить» себе новый нос 

Рамблер 1 час назад
Фото: facebook.com/EsChina/
В своем стремлении к совершенству представительницы прекрасного пола готовы пойти на многие ухищрения. В Сети можно найти сотни роликов, демонстрирующих, как разительно можно изменить внешность при помощи одного лишь макияжа.
Но этого женщинам показалось мало, они решили добавить лицам большей выразительности, добавив в арсенал своего мастерства в создании красоты еще и навыки скульптурирования.
Овладев этим умением, девушки способны в прямом смысле слова измениться до неузнаваемости! «Слепить» себе новый нос, «подрезать» скулы и даже поменять разрез глаз.
Правда, многие пользователи Сети, оценившие гуляющее по просторам интернета видео, уверены, что это всего лишь умелый монтаж.
Женский форум
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