Ещё
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Большой обман: как «слепить» себе новый нос 

Рамблер 5 часов назад
В своем стремлении к совершенству представительницы прекрасного пола готовы пойти на многие ухищрения. В Сети можно найти сотни роликов, демонстрирующих, как разительно можно изменить внешность при помощи одного лишь макияжа.
Но этого женщинам показалось мало, они решили добавить лицам большей выразительности, добавив в арсенал своего мастерства в создании красоты еще и навыки скульптурирования.
Овладев этим умением, девушки способны в прямом смысле слова измениться до неузнаваемости! «Слепить» себе новый нос, «подрезать» скулы и даже поменять разрез глаз.
Правда, многие пользователи Сети, оценившие гуляющее по просторам интернета видео, уверены, что это всего лишь умелый монтаж.
Женский форум3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как купальники из рекламы выглядят в жизни8
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала6
Боня оголилась на футбольном матче89
Названы «страшные» последствия отказа от курения46
Как работает красная нить на запястье44
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:50
Откровения жены Безрукова о браке
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение