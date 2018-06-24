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Шэрон Стоун потерялась в магазине
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Шэрон Стоун потерялась в магазине 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
60-летняя актриса поражает поклонников не только идеальной для своего возраста внешностью, но и интеллектом.
Отправившись в отпуск в столицу Франции, Шэрон не стала делиться селфи на фоне хорошо известных достопримечательностей или из ресторанов. Стоун первым делом направилась в книжный магазин.
Поделившись с поклонниками фотографией на фоне заставленных книгами полок, Шэрон призналась, что чтение всегда было ее страстью: «Наверное, это мой рай: потерялась в парижском книжном магазине».
Подписчики оценили такое увлечение знаменитости. Они также похвалили Шэрон за естественность: «Выглядите сногсшибательно с натуральными седыми волосами». Для похода по книжным лавкам Парижа актриса оделась скромно, выбрав в качестве аксессуара очки в изящной оправе.
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