Какие ароматы следует нюхать чаще

Большинство информации о мире (около 85%) человек познает посредством зрения. При этом не стоит забывать и про обоняние, ведь запахи оказывают свое влияние на психику. Примерно 2% информации об окружающей среде человек получает именно таким способом.

Половая сфера

Запахи имеют немаловажную роль в половых отношениях. До момента полового созревания юноши и девочки обычно отдают предпочтение сладким ароматам, однако со временем вкусы меняются. Для половозрелых наибольшее удовольствия приносят цветочные и мускусные ароматы. Такие изменения во вкусах происходят у большинства людей. Мускусные и цветочные ароматы имеют немало общего с запахом феромонов, которые выделяются людьми. Именно они и способствуют сближению представителей противоположного пола. Прежде всего же они оказывают влияние на вомероназальный орган, находящийся в носу, после чего и на работу других функций организма.

Герберт Уэллс , будучи далеко не самым красивым мужчиной своего времени, не был обделен вниманием противоположного пола. В качестве причины такой популярности одна из влюбленных в него женщин без колебаний назвала тот факт, что писатель пахнет медом. А великий полководец Наполеон Бонапарт просто обожал естественный запах тела своей избранницы (Жозефины), поэтому возвращаясь со своих походов, просил ее прекращать мыться.

Ароматерапия

Эфирные масла не только приятно пахнут, но и при этом способствуют укреплению здоровья. Еще с давних времен люди начали активно экспериментировать с запахами, а направление это получило название ароматерапии.

Используют эфирные масла в концентрированном либо же в разведенном виде. При этом они наносятся непосредственно на кожу или волосы, применяются в качестве ароматизатора помещения. Эфирные масла имеют две основных функции:

Успокаивающая. Определенные ароматы положительно влияют на наш организм, позволяя расслабиться и максимально снять усталость;

Лечебная. Такие вещества выступают в виде натуральных антибиотиков и фунгицидов. Для каждого конкретного случая выбираются определенные комбинации. К примеру, если вас мучает бессонница, идеально подойдут масла мелиссы, базилика или апельсина.

«Импульс покупки»

Обычному посетителю супермаркетов и специализированных магазинов и на ум не может прийти, что его сознанием в этот момент управляют запахи. Это касается ароматов парфюмерии, сигарет, обычных продуктов питания. Именно этот принцип используется в работе таких торговых точек. Научно доказал факт, что ароматы влияют на наше сознание, американский психиатр Алан Хирш.

Проверяя на практике свои догадки, ученый распространил созданную эссенцию по некоторым отделам магазинов и выяснил, что благодаря этому ему удалось серьезно повысить интерес со стороны покупателей к реализуемой продукции. Как показывает практика, для продуктовых магазинов наиболее эффективным является аромат свежего огурца, в бутиках реализации одежды — мята, лаванда. Если же речь идет о точках продажи кожаных изделий, запах должен соответствовать, особенно если в ассортименте также имеется продукция из кожзама. По мнению экспертов, можно повысить и количество продаж автомобилей (до 15%), если в транспортных средствах использовать специальные ароматы.

Производительность труда

Известный парфюмер Генрих Брокар , который жил еще в 19 веке, был уверен, что запах в помещении имеет немалое влияние на эффективность работы. Он был убежден, что если в цехах будет пахнуть глицинией и левкоем, а не вонью, производительность рабочих резко возрастет.

Интересный эксперимент, который провели в 1983 году в диспетчерском зале аэропорта «Борисполь», доказал, что приятные запахи могут действительно оказывать положительный эффект. Работоспособность диспетчеров стала лучше, о чем детально описано в книге «В мире запахов и звуков» Сергея Рязанцева

Серьезно относятся к выбору ароматов на рабочем месте в стране восходящего солнца. Большинство компаний здесь через систему кондиционирования по разработанному графику запускают специальные смеси ароматов. Как показала практика, вероятность ошибок при работе в таких офисах уменьшилась на 20%, а производительность увеличилась в 1,5 раза.

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