Что такое праймер и как им пользоваться

Если вы потратили много времени, чтобы сделать свой макияж идеальным, а потом находите его через несколько часов пятнами и смазанным, значит, вы делаете ошибку, не используя базу. Независимо от того, насколько роскошна ваш тональный крем и остальной макияж, это не будет работать без базы. И если есть один косметический продукт, каждый мэйкап-художник предлагает использовать, чтобы помочь вашему макияжу остаться на месте, это волшебный продукт, называемый праймером.

Если вы новичок в макияже, давайте начнем с основ и научимся правильно применять макияж-праймер. МедикФорум собрал советы, которые сделают использование этого средства простым, понятным и эффективным, что позволит вашему макияжу оставаться на месте весь день.

Что такое праймер?

База помогает создать дополнительный слой между кожей и макияжем. Когда вы тратите свое время и силы, чтобы сделать свой макияж, важно сохранить его застрахованным, а праймер, мои друзья, — это страховка. Независимо от того, хотите ли вы сгладить поверхность вашей кожи, выровнять тон кожи или покрыть большие поры и тонкие линии, праймер заботится обо всех этих проблемах. Если вы хотите включить праймер в свой макияж, я расскажу вам, как вы можете применить его, чтобы максимально использовать все свойства. Но перед этим, вот список замечательных праймеров, которые вы можете попробовать: POREfessional Face Primer, Smashbox Photo Finish Foundation Primer, Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser, Blemish Control Primer.

Пошаговое руководство по нанесению праймера

Следуйте этой простой инструкции, чтобы использовать свой праймер и помочь вашему макияжу сохраниться целым в течение всего дня.

1. Подготовьте свою кожу Этот шаг имеет решающее значение, если вы хотите, чтобы ваш макияж выглядел безупречно. Используйте мягкое моющее средство, чтобы вымыть лицо и нанести легкий увлажняющий крем. Крем стоит наносить на кожу после использования также лосьона, который не должен содержать спирт. Пусть крем впитается в вашу кожу, возьмите паузу после этой процедуры.

2. Использование вашего праймера Возьмите небольшое количество вашего праймера на тыльную сторону ладони и просто нанесите его кончиками пальцев, двигая от носа к краям лица. После того, как он полностью растерся, ваша кожа будет выглядеть более ровной и светлой, и ваш тональный крем будет держаться лучше. Подождите несколько минут после нанесения, прежде чем вы начнете наносить тональный крем, чтобы база впиталась и создала гладкую поверхность. Вы также можете использовать праймер самостоятельно без каких-либо дополнительных средств, если хотите сохранить внешний вид достаточно естественным.

Когда база впитается, вы увидите, что внешний вид вашей кожи изменился — поры и тонкие морщины станут менее заметными. Кроме того, праймер помогает бороться с покраснением и сглаживать текстуру вашей кожи.

Советы по использованию праймера для лучшего эффекта

Вот несколько советов и трюков, которые пригодится, когда вы будете использовать ваш праймер. Когда дело доходит до праймера, действует правило, что, чем меньше, тем лучше. Достаточно небольшой порции крема, размером с изюминку. Втирайте его в кожу тщательно. Всегда наносите увлажняющий крем перед нанесением праймера. Если ваша кожа тускловата, попробуйте тонированный праймер, чтобы помочь добавить некоторое свечение и вернуть жизнь коже. Всегда следите за тем, чтобы ваш праймер был совместим с вашим тональным кремом. Если вы хотите использовать тональные крема на водной основе, то также важно пользоваться базой на водной основе. Если у вас праймеры на основе силикона, то и тональный крем должен быть аналогичным. Это предотвратит разделение базы. Нанесите тон вокруг глаз. Это поможет предотвратить проблемы с макияжем в течение дня.

Как выбрать базу для моего типа кожи?

Удостоверьтесь, что вы точно определели свой тип кожи перед тем, как отправиться на покупку праймера, потому что вы же не хотите выбрать неправильный для своей кожи. Такой праймер может испортить весь макияж. Вот как вы можете определить нужный тип праймера.

Если у вас сухая или шелушащаяся кожа, выберите увлажняющий праймер. Ищите слова «успокаивающий», «увлажняющий» и «пополняющий». Если ваша кожа жирная, используйте матирующий праймер, чтобы уменьшить выработку масла в коже и минимизировать блеск. Если у вас склонная к акне или очень чувствительная кожа, выберите праймер на водной основе, потому что силиконовые могут засорить поры и вызвать прыщи или раздражение. Используйте базу с питательными ингредиентами или с антиоксидантами для зрелой или стареющей кожи. Также отличная идея попробовать праймер, прежде чем покупать его. Вы можете подобрать или заказать несколько образцов интересующих вас праймеров. Для поиска наилучшего вам придется пройти через пробы и ошибки.

Еще несколько фактов о праймерах

Хороший праймер закрепит ваш тональный крем на месте и продлит его жизнь на 8 часов и более. Некоторые долговечные праймеры обещают впечатляющие 15 часов макияжа. И это правда, действительно. Главное, найти свое средство, которое подойдет вам. Всегда наносите праймер после увлажнения лица. Это создаст барьер между вашей увлаженной кожей и вашим праймером. Это не позволит праймеру навредить вашей кожи, вы получите только плюсы от этого средства.

База на основе силикона помогает более эффективно скрывать внешний вид крупных пор и тонких морщинок. Но если у вас есть склонная к акне или чувствительная кожа, лучше избегать праймеров с силиконом и выбирать варианты на водной основе. Праймер для век обычно имеет более густую консистенцию, чем праймер для лица.

Эти продукты помогают предотвращать опадание теней для век. Праймер для губ обеспечивает более плавное и равномерное нанесение цвета губной помады и предотвращает пропадание цвета.