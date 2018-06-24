Выбор блогера: средства для кожи вокруг глаз, которые реально работают

Колумнист BeautyHack и блогер Эльвира Чабакаури поделилась списком любимых средств для кожи вокруг глаз — возьмите на заметку!

В азиатском многоступенчатом уходе зону вокруг глаз практически игнорируют, а мешочки под глазами убирают с помощью филлеров (такой вид, кстати, называют улыбающимися или «щенячьими» глазами).

А вот в нашей культуре все ровно наоборот — именно зона вокруг глаз на наших лицах первой выдает все — и усталость, и недосып, и соленые чипсы вечером, которые так славно хрустят во время просмотра кино или сериалов. Поэтому ежедневные и экстренные средства ухода за кожей вокруг глаз актуальны почти для всех.

Давайте рассмотрим некоторые из них — это мои фавориты.

Clarins Enhancing Eye Lift Serum

Очень интересное и необычное средство! Это сыворотка с легкой гелевой текстурой и золотыми светоотражающими частицами. Впрочем, после распределения средства они незаметны на коже. Подходит тем, у кого бывают отеки не только под глазами, но и на верхнем веке. Если последнее опухло и вы не знаете, где рисовать стрелки, это средство выручит вас. После нанесения кажется немного липким, но веки как будто «подклеиваются», а глаза раскрываются.

KenzoKi Ice-Cold Eye Cream

Марка называет его «крем-эскимо»: для того, чтобы усилить действие, рекомендуют хранить его в холодильнике. Но я специально проверила, и без этого KenzoKi Ice-Cold Eye Cream хорошо освежает и визуально разглаживает кожу вокруг глаз. У него к тому же узнаваемый и просто великолепный запах имбирной серии KenzoKi. Это именно крем, а не гель, поэтому подойдет даже для сухой кожи вокруг глаз.

Clinique Pep Start eye cream

Clinique Pep Start eye cream — это легкий крем со светоотражающими частицами и очень быстрым эффектом — буквально за пару минут он заметно бодрит кожу вокруг глаз (как по ощущениям, так и внешне). Еще мне нравится, что на него хорошо ложится макияж, даже если нет времени ждать полного впитывания. Эта серия Clinique как раз предназначена для вечно спешащих городских жителей.

Eisenberg Gel Contour yeux

Eisenberg Gel Contour yeux — прозрачный, очень легкий гель. Подойдет тем, кто предпочитает невесомые текстуры для кожи вокруг глаз, и тем, кого беспокоят отеки. Несмотря на легкость, этот гель неплохо увлажняет и успокаивает кожу, зато после впитывания его как будто вовсе и не было. Средство также можно наносить и на подвижное веко, а мне лично нравится, что его в упаковке не стандартные 15 мл., а 30!

L`Occitane Reine Blanche illuminating eye care & mask

Это легкий крем-гель с прохладным массажным металлическим наконечником для нанесения. Средство можно использовать каждый день и наносить более толстым слоем (как маску). Мне нравится именно второй вариант — щедро распределить средство на коже вокруг глаз, помассировать ее или просто оставить впитываться, пока на лице какая-нибудь другая маска. А потом смыть остатки водой или промокнуть салфеткой. Очень круто освежает зону вокруг глаз и убирает отечность, а также высветляет темные круги под глазами. Эффект от средства заметен сразу!

Моделирующая маска для кожи вокруг глаз, Л`Этуаль

Знаю, что многие любят и хвалят множество крутых и дорогих патчей самых разных марок. Но у меня самые любимые уже несколько лет — от Л`Этуаль. Всегда беру их в самолет. Они сделаны из необычного гелевого материала и не содержат ощутимой жидкой пропитки. Другими словами, из них ничего не капает и не течет. Поэтому их удобно использовать где угодно — хоть в машине, хоть в самолете, хоть в поезде. Вы также можете наносить их на готовый макияж. Маски здорово снимают напряжение и усталость.

Мой личный хак — переклеивать эти патчи несколько раз (за одно применение) в разные места. Например, после зоны под глазами можно распределить ненадолго на закрытых глазах, а потом поместить их на носогубные складки и между бровей — прохладный приятный материал разглаживает морщинки и расслабляет. Естественно, они одноразового использования, но таким образом его можно приятно и с пользой продлить.

Erborian Spatule Du regard

Многие знают, насколько приятны массажные металлические или керамические наконечники в упаковке кремов для кожи вокруг глаз и как они усиливают освежающий эффект средств. Erborian выпустили такой инструмент, и это очень удобно! Им можно набирать любой крем и массировать глаза. Я ношу такую палочку в косметичке и использую даже просто так в течение дня. Кстати, еще один хак — Erborian Spatule Du regard можно делать надавливающие движения, когда сильно хочется почесать глаза, например, в самолете.

Philips Visapure Advanced

Нарушения микроциркуляции кожи — одни из первых возрастных признаков, и именно с ними помогает бороться массаж. Ходить на приемы к косметологу многие не могут или ленятся — точно так же, как и делать массаж самостоятельно. Выручают специальные гаджеты — такие как Philips Visapure Advanced. В нем есть насадка специальной формы для зоны вокруг глаз, которая самым деликатным образом вибрирует, помогая взбодрить кожу. Использовать ее можно как с кремом, так и без, программа массажа запускается сама и занимает всего 30 секунд, даже в полусонном состоянии такое осилить легко. Прибор стоит недешево, но массажные насадки не требуют замены: их просто нужно регулярно очищать, тогда они прослужат вам долгое время.