Все ли натуральное? Алсу, Федорова и другие звезды, которых постоянно подозревают в пластике

Этих звезд регулярно обвиняют в чрезмерном увлечении пластической хирургией и уколами красоты. Подписчики в Instagram постоянно пишут им, что они все меньше похожи на себя — и пора уже остановиться. Сами знаменитости тем временем отрицают, что обращались к специалистам ради изменений внешности, и уверяют, что все у них свое, натуральное.

В последнее время Алсу все чаще обвиняют в чрезмерном увлечении пластикой. Некоторые поклонники певицы расстроены тем, что она все меньше похожа на себя, и уверены, что она изменила нос, скулы, увеличила губы и грудь, увлеклась уколами красоты… Сама звезда уверяет, что все у нее естественное.

Недавно, устав от постоянных слухов и подозрений, Алсу опубликовала в Instagram архивный снимок конца 90-х годов и показала, что практически не изменилась за двадцать лет. «Носик вполне маленький, губки вполне пухленькие, татарские скулы были и тогда. Вот только щеки меня покинули», — подписала она фото. Впрочем, подозревать певицу в том, что она все-таки меняла внешность с помощью специалистов, не перестали.

«Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова недавно отметила сорокалетие и, по мнению некоторых ее поклонников и критиков, увлеклась пластикой. Разговоры о том, что Федорова наведывается к пластическим хирургам, появились еще несколько лет назад. Тогда эксперты заметили, что ведущая немного увеличила губы и подкорректировала форму носа, а также начала использовать ботокс. Сама Федорва уверяет, что пока ничего в своей внешности не меняла.

Популярной телеведущей Лере Кудрявцевой 19 мая исполнилось 46 лет. С годами Лера выглядит только моложе. Многочисленные поклонники считают эту эффектную блондинку примером для подражания, а критики уверены, что секрет Кудрявцевой, для которой время будто застыло, прост — пластическая хирургия, благодаря которой ее лицо превратилось в маску. Говорят о ботоксе, филлерах, подтяжке лица, блефаропластике и увеличении груди.

Лера Кудрявцева не скрывает, что к пластической хирургии относится положительно, так как она избавляет от комплексов неуверенных в себе людей. Вот только сама телеведущая, по ее словам, пока ничего такого с собой не делала: «В 20 лет у меня была масса комплексов. Но я тогда не могла себе позволить пластику. А вот в 43 года чувствую себя красивой и умной женщиной. Сейчас у меня нет каких-то комплексов. Я ощущаю себя самодостаточной личностью и пока не нуждаюсь в пластике. Мне это просто не нужно. Я с молодости ухаживаю за своей кожей, постоянно пользуюсь кремами, масками, тониками, регулярно хожу в салоны красоты. Думаю, что в будущем мне придется сделать себе подтяжку лица. Но пока я стараюсь об этом не задумываться».

Виктория Боня заметно изменилась с тех пор, как пришла в реалити-шоу «Дом-2». Многие отметили, что у Виктории увеличились губы, нос стал более аккуратным, скулы более выраженными… В последнее время ее грудь растет как на дрожжах. Кроме того, подписчики звезды в Instagram отметили, что у нее начались проблемы с дикцией, которые, скорее всего, появились из-за увлечения пластикой и уколами красоты. Впрочем, сама Боня все догадки о том, что она в себе изменила, предпочитает не комментировать.

Надежда Бабкина начала пугать своих поклонников несколько месяцев назад. Певица опубликовала в Сети свое фото без макияжа, на котором ее с трудом можно было узнать. Многие из подписчиков в Instagram обвинили Бабкину в чрезмерном увлечении пластикой, отметив, что она потеряла свою индивидуальность, а некоторые вообще сравнили артистку с Микки Рурком : «Глаз уже не видать, ну зачем, зачем вы все портите свои лица, любимые артисты», «Похожа на Микки Рурка из „Рестлера“», «Я удивляюсь на народ! Что же вы все дифирамбы ей поете? Переборщила с операциями на лице, стала похожа на трансвестита. А жаль! Красивая женщина была! И не в возрасте тут дело», «Что с лицом?»

Текст: Роман Страстный

Фото: starface, instagram