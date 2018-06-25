«Всем бы нам такой изъян!»: Наталья Водянова пожаловалась на пигментные пятна на лице

Признанная красавица и успешная супермодель Наталья Водянова привыкла открыто говорить о своих недостатках, а потому пожаловалась поклонникам, что ее пятая беременность не прошла бесследно и оставила отпечаток на лице знаменитости в виде пигментных пятен.

36-летняя уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова даже после прихода всемирной известности не стесняется моментов, когда в ее внешности отсутствуют лоск и гламур, а также позволяет себе открыто говорить на темы, которых другие звезды отчаянно стараются избегать. Для супермодели нет ничего критичного в том, чтобы показать себя в естественном виде вместе со всеми своими синяками под глазами и мимическими морщинами. А на днях звезда и вовсе подняла вопрос несовершенства собственной кожи, которое появилось у нее после последней беременности. Водянова посетовала, что уже на протяжении двух лет ведет бесполезную борьбу с пигментными пятнами на лице, несмотря на всю ту тонну косметических и лечебных средств, которыми она щедро мазала себя. А потому Наталья обратилась к своим поклонникам с просьбой посоветовать ей чудодейственное средство, которое поможет ей избавиться от нежелательных изъянов.

Любопытно, что даже под открытым призывом о помощи многие почитатели предпочли вновь обсудить чудную метаморфозу, которая происходит с Водяновой, стоит ей только смыть с себя профессиональный грим. К удивлению многих россиян, за пределами глянцевого мира Наталья ничем не отличается от обыкновенной женщины, разе что только ей невероятно повезло с природой, ведь она не только обладает точеной фигурой после пятерых детей, но и единственным последствием ее беременности стали всего лишь несколько скромных пигментных пятнышек на ее лице. «Всем бы такие пятнышки, как единственное последствие пятой беременности» «У нее уникальная внешность — без макияжа и одежды никакая, но накрасить и приодеть — и она сразу Фея. Ну и дал бог фигуру что и говорить … Годы и дети не берут» «Она на фото получается очень интересно, умеет перевоплощаться, в юности была очень милой с такой нестандартной внешностью. Но на подиуме, в жизни она не так хороша как на фото, самая обычная женщина» «Эх, Наташа, всем бы нам такой изъян!» «Как по мне, пигментация — не единственный ее изъян. Однако он, как и все прочие, уходят, как только она выходит на подиум» «Наталья великолепная, никакие пятнышки её не портят»

Впрочем, жаркие обсуждения вызывает не только лицо мировой знаменитости, но и ее точеные ножки. По уверениям поклонников, если со вкусом в одежде у Наталья все сложно, то зачастую лучшие ножки Парижа стучат по мостовой в исключительно волшебных башмачках.