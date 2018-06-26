Ещё
Война с борщевиком: как избавиться от опасного растения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Война с борщевиком: как избавиться от опасного растения 

ТВ Центр 52 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Скорую помощь Сергей Горбунов вызвал только на третий день. Списывал всё на сильное солнце — думал, просто обгорел. Но когда начал задыхаться, уже всерьез испугался, передает "ТВ Центр".
История Сергея мало чем отличается от десятков других. Решил привести участок в порядок — он зарос трехметровым борщевиком, а заодно загореть — орудовать косой одетым не очень удобно. А между тем именно солнце провоцирует сильнейшие повреждения. Сок ядовитого растения попадает на кожу, а ультрафиолетовые лучи вызывают своего рода фотохимическую реакцию. Если вовремя не обратиться к врачу, обычный ожог может обернуться слепотой или даже летальным исходом.
Между тем еще недавно борщевик Сосновского входил в Госреестр селекционных достижений. Неприхотливый и крайне плодовитый, он казался идеальным кормом для копытных животных. Но эксперимент провалился, а сорняк начал наступление. Сейчас сорняк занимает более 16 тысяч гектаров в области. Белые зонтики сплошь накрыли Дмитровский, Клинский, Можайский районы, натиск с трудом сдерживают Мытищи и Руза.
Дачники охотно делятся советами, как побороть «цветок Геракла». Одни предлагают завести борщевичную моль. Правда, в ее рацион входят и культурные растения. Другие пробуют высадить более сильную культуру, скажем, топинабур. Но взамен рискуют получить еще одну головную боль. Распрощаться с назойливым и опасным цветком помогут специалисты. Если земля, как в случае Сергея, принадлежит садоводческому товариществу, то и деньги на уничтожение борщевика должно выделять СНТ. Местные же власти ведут наступление на своем фронте — муниципальных земель.
Главное — не идти в бой с голыми руками и как следует позаботиться о средствах защиты. Чтобы обычный с первого взгляда покос не подкосил здоровье.
Анна Пешехонова, «ТВ Центр».
ТВ Центр: последние новости
В больнице Иркутска медсестра избила мальчика-инвалида из детского дома Модельер Вячеслав Зайцев отмечает 80-летие Китайские ученые рассказали о смертельной опасности шашлыка
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»108
Как оральный секс влияет на женскую красоту3
Егор Крид готовится стать отцом4
Названы «страшные» последствия отказа от курения55
Экс-профессии звезд, о которых они хотели бы забыть
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
00:59
Регина Тодоренко показала всем свои черешни
Звёзды
00:53
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»
Звёзды
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение