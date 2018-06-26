Война с борщевиком: как избавиться от опасного растения

Скорую помощь Сергей Горбунов вызвал только на третий день. Списывал всё на сильное солнце — думал, просто обгорел. Но когда начал задыхаться, уже всерьез испугался, передает "ТВ Центр"

История Сергея мало чем отличается от десятков других. Решил привести участок в порядок — он зарос трехметровым борщевиком, а заодно загореть — орудовать косой одетым не очень удобно. А между тем именно солнце провоцирует сильнейшие повреждения. Сок ядовитого растения попадает на кожу, а ультрафиолетовые лучи вызывают своего рода фотохимическую реакцию. Если вовремя не обратиться к врачу, обычный ожог может обернуться слепотой или даже летальным исходом.

Между тем еще недавно борщевик Сосновского входил в Госреестр селекционных достижений. Неприхотливый и крайне плодовитый, он казался идеальным кормом для копытных животных. Но эксперимент провалился, а сорняк начал наступление. Сейчас сорняк занимает более 16 тысяч гектаров в области. Белые зонтики сплошь накрыли Дмитровский, Клинский, Можайский районы, натиск с трудом сдерживают Мытищи и Руза.

Дачники охотно делятся советами, как побороть «цветок Геракла». Одни предлагают завести борщевичную моль. Правда, в ее рацион входят и культурные растения. Другие пробуют высадить более сильную культуру, скажем, топинабур. Но взамен рискуют получить еще одну головную боль. Распрощаться с назойливым и опасным цветком помогут специалисты. Если земля, как в случае Сергея, принадлежит садоводческому товариществу, то и деньги на уничтожение борщевика должно выделять СНТ. Местные же власти ведут наступление на своем фронте — муниципальных земель.

Главное — не идти в бой с голыми руками и как следует позаботиться о средствах защиты. Чтобы обычный с первого взгляда покос не подкосил здоровье.