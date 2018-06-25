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Экс-участницу «Дома-2» изуродовали ножом
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Экс-участницу «Дома-2» изуродовали ножом 

МедикФорум 45 минут назад
Фото: МедикФорум
Участвовавшая в реалити-шоу Либерж Кпадону мечтает избавиться от шрамов на своем теле, которые появились в результате нападения на женщину в юном возрасте. Недоброжелатели напали на нее из-за внешних данных. Либерж Кпадону была одной из самых заметных участниц «Дома-2». В этом не последнюю роль сыграла ее экзотическая красота. За жизнью Либерж после ухода из проекта многие продолжают следить в социальной сети. На днях в своем блоге она поделилась с подписчиками признанием о том, что хочет избавиться от шрамов на своем теле, связанных с мрачными воспоминаниями. Оказывается, когда Либерж было всего 9 лет, на нее напали людей, которым попросту не понравились ни смуглая кожа девочки, ни ее внешние черты.
Сама Кладону об этом сказала так: «Нападение на меня случилось в детстве, в третьем классе (расисты, в подробности углубляться не хочу). Остались следы».
Экс-участница «Дома-2» сообщила, что удалить с ее кожи рубцы и шрамы поможет хирургический углекислый лазер. Данная разновидность лазерной шлифовки кожи относится к категории новейших разработок. По словам специалистов, такой тип лазера при борьбе с проблемами кожи эффективен даже против застарелых следов повреждений, поскольку обладает значительной глубиной проникновения. В числе его дополнительных положительных свойств — способность «запаивать» кожные покровы. Считается, что лазер не только избавляет от рубцовой ткани как таковой, но и способствует внутреннему обновлению кожи, усиленной выработке коллагена, эластина и других полезных веществ для ее оздоровления и регенерации. Подписчики Либерж Кладону ужаснулись тому событию, которое произошло с ней, и пожелали молодой женщине быстрого восстановления. Ранее МедикФорум писал о трагическом событии — на днях была найдена мертвой другая бывшая участница «Дома-2».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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