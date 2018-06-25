Регина Тодоренко показала увеличившуюся грудь в бикини и лицо без макияжа, но фолловеры не оценили

28-летняя Регина Тодоренко показала фото без прикрас, но далеко не все подписчики его оценили.

Регина Тодоренко в последнее время отдает предпочтение натуральному образу. Телеведущая в соцсетях без стеснения публикует фотографии без мейка, но при этом часто в ответ получает критику фолловеров. Вот и на этот раз Тодоренко выложила селфи с дачи, на котором она запечатлена в бикини и без макияжа.

В комментариях фолловеры удивились заметно подросшей груди телеведущей и даже заподозрили ее в пластике. А также многие обратили внимание на то, что это фото без макияжа у Регины получились особенно неудачным. «Да не было никаких черешен. Даже клюквы не было. А тут прям выросло. Невероятно»; «Такая страшненькая»; «Регина, ты на этой фотографии на крота похожа»; «Странно выглядишь»; «И глаза заплывшие»; «Рега ты с будунища конкретного походу»; «Регина что это с глазами лучше накрасься а потом фоткайся с черешней», — пишут фолловеры.

Регина на критику не ответила, зато поддержала пост фолловера, который написал: «Сколько негатива… Народ, вы реально все такие идеальные? Ни один! Воспитанный нормальный человек не будет писать всякую чушь».

А как тебе натуральная красота Тодоренко?

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Фото:Instagram