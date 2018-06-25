Ещё
Регина Тодоренко показала увеличившуюся грудь в бикини и лицо без макияжа, но фолловеры не оценили
Далее:
Читайте также:
Ещё

Регина Тодоренко показала увеличившуюся грудь в бикини и лицо без макияжа, но фолловеры не оценили 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
28-летняя Регина Тодоренко показала фото без прикрас, но далеко не все подписчики его оценили.
Регина Тодоренко в последнее время отдает предпочтение натуральному образу. Телеведущая в соцсетях без стеснения публикует фотографии без мейка, но при этом часто в ответ получает критику фолловеров. Вот и на этот раз Тодоренко выложила селфи с дачи, на котором она запечатлена в бикини и без макияжа.
В комментариях фолловеры удивились заметно подросшей груди телеведущей и даже заподозрили ее в пластике. А также многие обратили внимание на то, что это фото без макияжа у Регины получились особенно неудачным. «Да не было никаких черешен. Даже клюквы не было. А тут прям выросло. Невероятно»; «Такая страшненькая»; «Регина, ты на этой фотографии на крота похожа»; «Странно выглядишь»; «И глаза заплывшие»; «Рега ты с будунища конкретного походу»; «Регина что это с глазами лучше накрасься а потом фоткайся с черешней», — пишут фолловеры.
Регина на критику не ответила, зато поддержала пост фолловера, который написал: «Сколько негатива… Народ, вы реально все такие идеальные? Ни один! Воспитанный нормальный человек не будет писать всякую чушь».
А как тебе натуральная красота Тодоренко?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Вечное противостояние: стероиды, жидкий азот и другие самые шокирующие способы борьбы с акне за последний век WMJ BOX: идеальные бьюти-средства, которые незаменимы на выпускном После вопросов фолловеров Егор Крид поделился первым совместным видео с Дарьей Клюкиной
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала6
Как купальники из рекламы выглядят в жизни8
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин5
Боня оголилась на футбольном матче89
Названы «страшные» последствия отказа от курения46
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:50
Откровения жены Безрукова о браке
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение